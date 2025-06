Trois nouveaux candidats pour Action Mirabel – équipe Charbonneau

Le 4 juin dernier, lors d’un 6 à 8 organisé à la Cabane à Stéphane, dans le secteur de Saint-Janvier, s’est tenu le lancement officiel des nouveaux candidats d’Action Mirabel – Équipe Charbonneau, dans le cadre de la prochaine élection municipale.

Au cours de cette soirée, trois nouvelles figures ont été présentées pour représenter le parti dans différents districts de Mirabel :

Jonathan Thérien – District 1

Agriculteur passionné et engagé, Jonathan Thérien s’est illustré dans le domaine agroalimentaire dès son jeune âge. Diplômé de l’Institut de Technologies Agroalimentaires (ITA), il a rapidement établi sa ferme laitière à Saint-Janvier, obtenant en 2016 le prix du Mérite Agricole. Son implication dépasse l’agriculture : il a été actif dans la défense des producteurs lors de manifestations, a participé à la politique municipale avec le Mouvement Citoyen Mirabel en 2021, et préside la Fête Champêtre de Mirabel-Deux-Montagnes depuis 2022. En 2024, il rejoint le Comité d’Investissement Mirabel pour soutenir le développement agricole local. Son objectif : faire de Mirabel un leader agricole reconnu au Québec.

Ghislain Turcot – District 3

Natif de Mirabel, dans le secteur de Saint-Janvier, Ghislain Turcot est issu d’une famille d’agriculteurs. Très actif dans le milieu sportif, il entraîne des équipes de hockey, de soccer et de tennis, notamment dans le cadre scolaire. Passionné par le développement des jeunes, il croit fermement aux bienfaits du sport et au rôle qu’il joue dans la communauté. Généreux et patient, il consacre son temps à aider les autres et souhaite continuer à faire de Mirabel une ville dynamique, équilibrant vie active et protection de l’environnement.

Veronica Elisii – District 4

Leader dynamique et visionnaire, Veronica Elisii est une entrepreneure, épouse et mère engagée dans sa communauté. Forte d’une expérience en gestion, marketing et restauration, elle possède une compréhension profonde des enjeux locaux. Trilingue et innovante, elle poursuit également des études en design d’intérieur et est chanteuse principale du groupe M.O.O.D. Son engagement sincère envers les citoyens et sa volonté de bâtir un avenir moderne font d’elle une figure inspirante, prête à représenter avec force les intérêts de sa ville.

« C’est avec un grand plaisir que nous accueillons Ghislain Turcot, Veronica Elisii et Jonathan Thérien dans notre parti Action Mirabel - Équipe Charbonneau, en tant que candidats aux élections municipales de novembre prochain. Reconnus pour leur esprit collaboratif et leur engagement communautaire, ces trois nouveaux candidats – auxquels d’autres se joindront prochainement – sauront apporter, par leur expérience, un dynamisme et une énergie rafraîchissante à notre ville », ajoute le maire de Mirabel, Patrick Charbonneau.

D’autres candidats seront présentés le 12 juin prochain. Rappelons que Patrick Charbonneau a annoncé récemment sa candidature pour un deuxième mandat à la mairie soutenu par ses conseillers : Roxanne Therrien (district 5), Robert Charron (district 3), Ysabelle Gauthier (district 8) et Marc Laurin (district 9) lesquels se présenteront à nouveau le 2 novembre.

Enfin, il est important de noter que les districts électoraux de Mirabel, qui restent au nombre de dix, ont été redécoupés conformément au règlement 2628 en vue de l’élection générale de 2025, afin d’assurer une meilleure représentation de tous les secteurs de la ville.