Le maire de Mirabel, Patrick Charbonneau, décède à l'âge de 46 ans

Le maire de Mirabel, Patrick Charbonneau, est décédé subitement au cours des dernières heures. Il n'était âgé que de 46 ans.

L’information a été confirmée par la Ville de Mirabel qui, dans un communiqué, indique seulement que «tout porte à croire que ce serait de cause naturelle».

Patrick Charbonneau avait indiqué à la fin du mois d’avril qu’il briguerait un deuxième mandat lors des élections de novembre prochain. Il disait à ce moment vouloir poursuivre le travail déjà amorcé, avec le bénéfice cette fois de l'expérience acquise au cours des dernières années.

Pas plus tard que le 4 juin dernier, il présentait trois nouveaux candidats devant porter les couleurs de sa formation, Action Mirabel.

Son collègue Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, a émis un message sur sa page Facebook, parlant de lui comme «un homme dédié à sa communauté. Il portait les dossiers de sa ville avec fougue et passion.»

«Patrick, tu pars beaucoup trop tôt. C’est un dur rappel qu’il faut profiter de la vie à chaque instant. Bon dernier voyage mon chum!», écrit le maire Tremblay.

Dans son communiqué, la Ville de Mirabel annonce qu’elle rendra «un hommage appuyé à Patrick Charbonneau, un homme respecté et aimé de tous. Son dévouement, sa passion pour sa communauté et son leadership ont marqué profondément les Mirabellois, et les employés de la Ville. En ces moments difficiles, Mirabel exprime toute sa solidarité et son soutien le plus sincère à sa famille, ses proches et tous ceux qui l'ont côtoyé. Les drapeaux des édifices municipaux seront d’ailleurs mis en berne».

Les détails concernant les obsèques seront communiqués ultérieurement.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne