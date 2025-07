Saint-Anne-des-Plaines rend hommage à Patrick Charbonneau

L'équipe de l'Écho de la Rive-Nord reproduit intégralement le texte qui lui a été transmis par la Ville de Saint-Anne-des-Plaines qui désire rendre un hommage après avoir appris le décès de Patrick Charbonneau, qui était le maire de Mirabel.

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines tient à exprimer sa profonde tristesse à la suite de l’annonce du décès de M. Patrick Charbonneau, maire de Mirabel. C’est avec émotion que la Ville salue la mémoire d’un homme d’exception, dont l’engagement, la générosité et l’humanité ont marqué tout le milieu municipal.

M. Charbonneau n’était pas seulement un élu : il était une présence forte, entière et constante. Lorsqu’il s’engageait dans un dossier, il le faisait sans reculer avec un rare dévouement. Il allait toujours au bout des choses, avec passion et conviction. Sa grande qualité d’écoute, son respect sincère des points de vue des autres et sa capacité à rallier les gens autour d’une vision commune faisaient de lui un leader rassembleur, apprécié de tous.

Il partageait avec la Ville plusieurs combats, dont celui de la protection du territoire agricole et d’un meilleur soutien aux transports collectifs, toutes des causes qu’il défendait avec courage et conviction, malgré les défis et l’incompréhension de certaines instances.

M. Charbonneau était un bon vivant. Toujours souriant et enjoué, il dégageait une légèreté, même dans les moments les plus exigeants. Il savait faire rire, détendre l’atmosphère, mais il savait également écouter, comprendre, et offrir son soutien avec une générosité authentique.

Ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés savent à quel point il était un partenaire précieux sur qui l’on pouvait réellement compter : « Patrick, mon collègue et surtout mon ami, tu pars trop vite, trop tôt. Tu vas nous manquer, me manquer. Je vais chérir nos souvenirs, notre complicité et nos discussions longtemps. Bon voyage, mon ami. », partage madame Julie Boivin, mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines.

À sa famille, ses proches, ses collègues de la Ville de Mirabel et à toute sa communauté, la Ville offre ses plus sincères sympathies.

Merci M. Charbonneau, pour tout ce que vous avez été et pour tout ce que vous laissez derrière vous. Votre passage parmi nous ne s’oubliera pas.