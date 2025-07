Blainville se dote d'un comité exécutif pour optimiser la prise de décision

À l’instar de plusieurs municipalités de taille similaire, la Ville de Blainville, par la voix de son conseil municipal, s’est dotée d’un comité exécutif.

« À la mi-mandat, nous avons entamé une réflexion sur la gouvernance dans l’objectif de rendre notre organisation municipale plus efficiente, plus agile et pour accélérer la prise de décisions administrative », a expliqué la mairesse Liza Poulin. C’est donc à travers cette réflexion que nous avons débuté la démarche d’instituer un comité exécutif ayant des pouvoirs décisionnels. En place, depuis le 1er juillet, ce comité exécutif, présidé par la mairesse, siège deux fois par mois, ce qui a pour effet de rendre effectives immédiatement les décisions qui seront prises par cette instance», a ajouté la mairesse.

Rappelons que les villes suivantes, de taille similaire à celle de Blainville, ont également un comité exécutif : Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu, Shawinigan et Repentigny.