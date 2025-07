Le gouvernement fédéral affiche un déficit de 6,5 milliards $ en avril et en mai

Le gouvernement fédéral a affiché un déficit de 6,5 milliards $ au cours des deux premiers mois de l'exercice.

Ce résultat pour la période d'avril à mai se compare à un déficit de 3,8 milliards $ pour la même période l'an dernier.

Les recettes ont augmenté de 26 millions $, un niveau pratiquement inchangé par rapport à l'exercice précédent.

Les augmentations des droits de douane à l'importation et des produits de la tarification de la pollution à restituer aux Canadiens ont été largement compensées par une diminution des recettes provenant des taxes sur le revenu des sociétés et des taxes sur les produits et services.

Le ministère des Finances indique que les dépenses de programmes, hors pertes actuarielles nettes, ont augmenté de 2,9 milliards $, soit 4 %.

Les frais de la dette publique ont augmenté de 400 millions $, soit 3,8 %, en raison d'une augmentation du stock d'obligations négociables et d'ajustements plus importants de l'Indice des prix à la consommation sur les obligations à rendement réel.

Les pertes actuarielles nettes ont diminué de 600 millions $, soit 46,8 %

La Presse Canadienne