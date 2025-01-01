Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Dans le cadre du projet de loi 106

Dubé dénonce le «refus total» des fédérations de médecins de négocier

durée 12h00
19 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, dénonce «le refus total» des deux fédérations de médecins de discuter du mode de rémunération dans le cadre du projet de loi 106, qui vise entre autres à lier jusqu'à 25 % de la rémunération des médecins de famille à des indicateurs de performance.

En point de presse mardi matin à Montréal, M. Dubé a voulu donner «l'heure juste de ce qu'on demande aux médecins» avec son projet de loi 106. Il a donné plusieurs exemples positifs des changements qu'apporterait la pièce législative, soulignant que son objectif est d'offrir plus de rendez-vous aux patients.

M. Dubé a affirmé que les deux fédérations de médecins – la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) – ont refusé de déposer des contrepropositions formelles dans le cadre des négociations pour renouveler leur accord-cadre respectif. Le gouvernement a déposé sa proposition en mars, a rappelé M. Dubé.

Il a dit que les négociations n'ont pas avancé comme il l'aurait souhaité durant l'été, pointant du doigt la FMOQ qui n'a pas été présente à la table depuis la fin juillet, selon M. Dubé.

La semaine dernière, la FMOQ exhortait de nouveau la CAQ à abandonner le projet de loi 106. Dans une lettre ouverte, le président-directeur général de la FMOQ, le Dr Marc-André Amyot, dénonçait à nouveau que le gouvernement veuille forcer les médecins à faire de la «médecine ''fast food''» en liant la performance des omnipraticiens «non pas sur la qualité et la pertinence des consultations, mais uniquement sur le volume».

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Reprise des audiences publiques de la commission d'enquête sur SAAQclic

Publié hier à 12h00

Reprise des audiences publiques de la commission d'enquête sur SAAQclic

La commission Gallant, chargée de faire la lumière sur les ratés du virage numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), reprend ses audiences publiques lundi matin, à Montréal. La commission d'enquête sur la gestion de la modernisation informatique de la SAAQ, comprenant la plateforme SAAQclic, doit entendre de nouveaux ...

LIRE LA SUITE
La course solidaire pour remplacer Gabriel Nadeau-Dubois est lancée

Publié le 15 août 2025

La course solidaire pour remplacer Gabriel Nadeau-Dubois est lancée

La course solidaire pour élire la personne qui va succéder à Gabriel Nadeau-Dubois est officiellement lancée vendredi. En ce moment, cinq candidats sont sur la ligne de départ, selon le site d’Élections Québec. Il s’agit des députés Sol Zanetti et Etienne Grandmont, de l’ancien Directeur régional de santé publique de la ...

LIRE LA SUITE
Alerte: la ministre Geneviève Guilbault témoignera à la commission Gallant

Publié le 13 août 2025

Alerte: la ministre Geneviève Guilbault témoignera à la commission Gallant

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, doit témoigner la semaine prochaine lors de la reprise des audiences publiques de la commission Gallant, chargée d'enquêter sur les ratés du virage numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). L'information a été confirmée mercredi par une source gouvernementale non autorisée ...

LIRE LA SUITE