Redéveloppement du pôle régional
Redynamiser et verdir le secteur de la place Rosemère
Par Salle des nouvelles
Lors de l'assemblée du conseil municipal du 18 août dernier, la Ville de Rosemère a donné avis de motion et a adopté le premier projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme (règlement 800-06) afin d’y intégrer le nouveau plan particulier d'urbanisme (PPU) du pôle régional (annexe 4 du plan d’urbanisme). Le Conseil a également adopté une résolution demandant une prolongation de délai jusqu'en juillet 2026 au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) pour l'adoption des règlements d’urbanisme de concordance.
Ce nouveau PPU propose une vision d’ensemble pour le redéveloppement de ce secteur stratégique. Cette vision vise à transformer le pôle commercial régional en un milieu de vie inclusif, durable et de qualité. Le projet permettra une mixité d'usages commerciaux et résidentiels, favorisera le verdissement du secteur et offrira un potentiel d'environ 1 400 à 2 000 nouveaux logements, répondant ainsi aux besoins grandissants de toutes les générations.
« Le conseil municipal formalise sa vision de redéveloppement d’un secteur névralgique pour le bien-être de sa communauté et de toute la région. Nous voulons créer un milieu de vie dynamique qui respecte l'identité de Rosemère tout en répondant aux défis d'aujourd'hui que sont l’habitation et la transition écologique. Notre approche responsable prévoit qu'aucun permis de construction ne sera délivré si les différentes études démontrent que les infrastructures n'ont pas la capacité de desservir les nouvelles unités et que la rentabilité économique n’est pas au rendez-vous », souligne Eric Westram, maire de Rosemère.
Une participation citoyenne significative
Dans la perspective d’obtenir l’acceptabilité sociale de ce projet d’envergure, la Ville de Rosemère a mené un large processus de consultation au printemps 2025, incluant des rencontres avec les propriétaires fonciers, une consultation publique citoyenne, une consultation en ligne et un atelier participatif avec la communauté des gens d'affaires. Quelque 360 participations ont été recueillies lors de ces différentes activités. Il est à noter que la réflexion sur ce secteur stratégique trouve ses racines dans les consultations publiques menées de 2018 à 2023 dans la cadre de la vision urbanistique.
Le maire Westram a ajouté, « à l’écoute des préoccupations citoyennes exprimées lors de ces consultations, nous avons retenu que la communauté appuie le redéveloppement du secteur, pourvu que l’accroissement démographique soit modéré et que des mesures de mitigation de la circulation soient planifiées, tout en verdissant le site qui constitue un îlot de chaleur ».
Les prochaines étapes
10 septembre 2025 à 18h30 – Consultation publique sur le PPU au Centre communautaire Rosemère (202, chemin de la Grande-Côte). Cette rencontre comprendra une présentation du PPU à la population ainsi qu'une période de questions et d'échanges. Les détails sur les modalités de participation (inscriptions) et la présentation de mémoires seront communiqués sous peu.
1er octobre 2025 – Adoption finale du règlement 800-06 modifiant le plan d’urbanisme pour y intégrer le PPU du pôle régional lors de la séance du conseil municipal.
Automne 2025 à hiver 2026 – Élaboration des règlements d'urbanisme de concordance.
Printemps 2026 – Adoption des projets de règlements d’urbanisme de concordance par le nouveau conseil municipal (suivant les élections du 2 novembre 2025).
Printemps 2026 – Consultation publique sur les projets de règlements d’urbanisme de concordance, tel que prévu par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Printemps/été 2026 – Adoption finale des règlements d’urbanisme de concordance.
Une approche en deux étapes facilitant la participation citoyenne
Le conseil municipal a choisi de procéder en deux étapes distinctes : la modification du plan d’urbanisme y intégrant le PPU du pôle régional et l’adoption des règlements d’urbanisme de concordance. Cette approche permettra d'assurer une transition harmonieuse et de tenir compte des résultats des différentes études en cours (économique, de circulation et de capacité des infrastructures) pour redévelopper le pôle régional de façon responsable et à l'image de Rosemère.
Les règlements d’urbanisme de concordance qui seront élaborés prendront en considération l'ensemble des conclusions de ces études afin de garantir un développement durable et équilibré de ce secteur stratégique. De plus, comme mentionné, ils feront l’objet d’une consultation publique comme le prévoit la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.