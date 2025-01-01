Présentation de la première politique municipale de développement social

La toute première politique municipale de développement social et son plan d’action de la Ville de Blainville ont été présentés le 21 août. Étaient présents les membres du comité qui a piloté le projet depuis 2023, plusieurs dizaines de partenaires du milieu communautaire ainsi que des directrices et directeurs de services administratifs de la Ville.

L’objectif central de cette politique est de continuer d’améliorer la qualité de vie de la population de Blainville, notamment en réduisant les effets des inégalités sociales et économiques. « Nous avons voulu conjuguer nos politiques s’adressant particulièrement aux familles, aux enfants et aux personnes aînées, adoptées au fil des ans. Nous avons élargi cette clientèle en y ajoutant les personnes en situation de vulnérabilité, en situation de handicap, issues de l’immigration ainsi que les femmes et la communauté LGBTQ+ », déclaré la mairesse Liza Poulin.

Tant les services municipaux que les organismes, institutions et la population ont contribué à son élaboration et continueront d’en assurer la mise en œuvre.

Un plan d’action qui touche concrètement le quotidien des gens

Neuf champs d’activités structurent le plan d’action qui accompagne la politique. Ensemble, ils couvrent des enjeux essentiels touchant directement le quotidien de la population : l’habitation et le milieu de vie, le transport et la mobilité, les loisirs et la culture, la participation sociale, le respect et l’inclusion, la santé globale, la sécurité, la communication et l’information et l’aménagement et les infrastructures de proximité.

Derrière ces thèmes, le plan d’action prévoit des gestes concrets tels que l’amélioration des bâtiments municipaux pour les personnes vivant avec un handicap, la bonification des mesures de sécurité dans les quartiers, le soutien aux projets de logements abordables et adaptés, etc.

Une vaste consultation

Tout le processus de réflexion et d’élaboration de la politique du développement social s’est déroulé au cœur d’une vaste démarche de consultation.

« Pour construire une politique et un plan d’action qui représentent vraiment les besoins de notre population, il faut connaître ses opinions et aller sur le terrain. De septembre 2023 à février 2024, plus de 1000 personnes ont participé à cette démarche, dont plus de 700 ont accepté de répondre à un sondage en ligne », a souligné Marie-Claude Collin, coprésidente du comité de pilotage de la politique.

Notons que des clientèles ciblées ont également participé à des rencontres de consultation ou à des sondages : personnes aînées, en situation de handicap ou issues de l’immigration, parents d’enfants fréquentant les services de garde et gens vivant une problématique liée à la pauvreté.

Un comité de pilotage... et de suivi

Pour en arriver à ce résultat, la Ville a créé en février 2023 un comité de pilotage composé de personnes issues de diverses sphères d’activités. Les consultants Marie-José Dubé et Claude Barsalou ont accompagné le comité dans ses travaux.

La première étape du projet a consisté à tracer le bilan des politiques en place. Ensuite, le comité a convenu d’un cadre de référence et d’une définition du développement social, de la famille, des personnes aînées, des groupes cibles, des champs d’action et des valeurs de collaboration, de concertation et de complémentarité. « Nous avons ensuite fait un diagnostic de la situation à Blainville en traçant notre portrait social et démographique et en considérant les aspects sociaux et économiques, dont l’habitation, les niveaux de scolarité et la santé », a ajouté la conseillère Marie-Claude Perron, coprésidente du comité de pilotage.

Les fruits des labeurs du comité ont été présentés au milieu associatif en janvier 2025. La politique et le plan d’action ont été adoptés par le conseil municipal le 18 février.

Pour assurer le suivi et veiller à ce que chacune des actions se concrétise, le conseil municipal a entériné la création d’un comité de suivi composé d’élus, de membres de l’administration municipale et de personnes représentant nos organismes et la communauté.

« Ensemble, ils seront les gardiens de cette politique et veilleront à ce qu’elle demeure vivante et en phase avec les besoins réels de la population blainvilloise », a conclu Véronique Veilleux, cheffe de la section Vie associative et communautaire au Service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire.

Pour prendre connaissance de la politique municipale de développement social et du plan d’action, voir blainville.ca.