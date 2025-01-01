Nous joindre
Fiasco du virage numérique

SAAQclic: la commission Gallant suspend ses audicences publiques jusqu'à lundi

durée 18h00
9 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

La commission d'enquête sur le fiasco SAAQclic a décidé de suspendre ses audiences publiques jusqu'à lundi prochain en raison d'une quantité trop importante d'informations à traiter à la suite de la levée du secret professionnel par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Le procureur en chef de la commission Gallant, Simon Tremblay, a expliqué mardi après-midi que cette décision avait amené «une nouvelle masse d'informations».

Les équipes de la commission ont commencé à recevoir l'intégralité des boîtes de courriels de témoins clés, après que la SAAQ a choisi à la fin août de renoncer à invoquer le secret professionnel de ses avocats en lien avec les enquêtes pour le projet informatique CASA.

Un travail de tri doit être effectué afin d'identifier les nouvelles informations et ce que la commission a déjà en sa possession, a indiqué Me Tremblay.

«On se retrouve avec une quantité incommensurable de doublons. Il nous devient donc nécessaire de bien cibler nos prochaines actions afin d'être efficient dans nos travaux et de respecter l'intégrité de nos enquêtes», a-t-il déclaré.

Me Tremblay a souligné la «bonne collaboration» de la SAAQ pour identifier les éléments nouveaux.

Les audiences devraient reprendre lundi prochain à Québec.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

