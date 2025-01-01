Nous joindre
Un an avant les prochaines élections

Le nouveau conseil des ministres de François Legault sera dévoilé mercredi après-midi

durée 09h00
10 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

C'est mercredi après-midi que le premier ministre François Legault procédera à son très attendu remaniement ministériel.

M. Legault promet depuis le début de l'été de procéder à un remaniement, dans l'espoir de donner un nouveau souffle à son gouvernement.

Ce brassage de cartes arrive à un peu plus d'un an des prochaines élections générales, dans un contexte où le gouvernement caquiste est de plus en plus impopulaire auprès des Québécois.

Jusqu'à présent, on sait que quatre places se libéreront à la table décisionnelle, alors que François Bonnardel (Sécurité publique), Andrée Laforest (Affaires municipales), Suzanne Roy (Famille) et André Lamontagne (Agriculture, Pêcheries et Alimentation) ne seront pas de retour.

L'actuelle ministre des Transports, Geneviève Guilbault, se verrait confier le ministère des Affaires municipales. Selon ce qu'a pu confirmer La Presse Canadienne, il s'agit d'un dossier qu'elle convoitait.

Même s'il ne sollicitera pas de nouveau mandat en 2026, le ministre de la Santé, Christian Dubé, devrait conserver son poste.

Les derniers mois ont été difficiles pour le gouvernement Legault, qui a notamment dû composer avec le fiasco SAAQclic et l'échec du projet de Northvolt en Montérégie.

Afin de permettre aux nouveaux ministres de se familiariser avec leurs dossiers, la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale a été repoussée de deux semaines, jusqu'au 30 septembre.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

SAAQclic: la commission Gallant suspend ses audicences publiques jusqu'à lundi

Publié hier à 18h00

SAAQclic: la commission Gallant suspend ses audicences publiques jusqu'à lundi

La commission d'enquête sur le fiasco SAAQclic a décidé de suspendre ses audiences publiques jusqu'à lundi prochain en raison d'une quantité trop importante d'informations à traiter à la suite de la levée du secret professionnel par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Le procureur en chef de la commission Gallant, Simon ...

LIRE LA SUITE
SAAQclic: des risques liés aux coûts identifiés dès 2018 par une équipe des finances

Publié hier à 12h00

SAAQclic: des risques liés aux coûts identifiés dès 2018 par une équipe des finances

Une direction des finances de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) avait identifié dès les débuts de la transformation numérique des risques possibles pouvant entraîner des dépassements de coûts. C'est ce qui a été révélé lundi devant la commission Gallant. L'enquête publique se penchant sur le fiasco SAAQclic a entendu une ...

LIRE LA SUITE
François Bonnardel sera exclu du prochain conseil des ministres

Publié hier à 9h00

François Bonnardel sera exclu du prochain conseil des ministres

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, ne fera pas partie du nouveau conseil des ministres qui sera dévoilé mercredi par le premier ministre François Legault. Plusieurs médias ont rapporté mardi matin que M. Bonnardel perdrait sa place autour de la table décisionnelle. Sur les réseaux sociaux, le principal intéressé a confirmé ...

LIRE LA SUITE