Objectifs de performance

Québec fait une nouvelle offre aux médecins spécialistes

durée 15h00
11 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

Québec bonifie de 72 millions $ son offre aux médecins spécialistes, mais continue de lier une partie de leur rémunération à des objectifs de performance.

C'est ce qu'on apprend dans des documents discrètement mis en ligne mercredi, jour de remaniement ministériel à Québec.

La nouvelle offre, datée du 4 septembre, prévoit d'ajouter 72,4 millions $ dans l'enveloppe globale sur deux ans. Un document qui l'accompagne précise en revanche certaines cibles de performance.

Par exemple, aux urgences, la cible pour la prise en charge des usagers dans les 90 minutes serait de 50 % en octobre 2025, puis 80 % à partir de juillet 2028.

Le gouvernement propose aussi d'entreprendre des travaux afin de «rééquilibrer» la rémunération entre les différentes spécialités.

Les spécialités suivantes seraient abordées en priorité: la radiologie, l'ophtalmologie, la chirurgie cardiaque, la cardiologie, l'endocrinologie, la rhumatologie, la neurologie et l'allergie.

L'accord-cadre entre le gouvernement et les spécialistes est échu depuis le 31 mars 2023.

En parallèle, les discussions autour du projet de loi 106 visant à améliorer l'accès aux soins de santé en instaurant une «responsabilité collective» se poursuivent.

La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) doit faire le point sur les négociations «ainsi que sur les moyens de pression» lors d'un point de presse dans un hôtel de Québec, jeudi après-midi.

Elle est représentée à la table des négociations par l'ancien premier ministre Lucien Bouchard.

Caroline Plante, La Presse Canadienne

