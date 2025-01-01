Ville de Blainville
Stablex : l’administration Poulin lance une campagne d’échantillonnages
Par Salle des nouvelles
Dans une lettre datée du 11 août 2025, la mairesse Liza Poulin a relancé l’ancien ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charrette, qu’elle avait rencontré en mai.
Elle lui a rappelé son engagement à rendre publics les résultats des récentes campagnes d’échantillonnages. Elle a également souligné que le ministère n’avait toujours pas mené sa campagne prévue pour 2025, et qu’il comptait même la repousser à 2026. Faute de réponse à ce jour, Liza Poulin a tranché.
« En l’absence de réponse sur la campagne annuelle d’échantillonnages, et dans le cadre de notre contestation de la Loi 93 devant les tribunaux, nous avons convenu avec nos procureurs de la nécessité de réaliser une campagne d’échantillonnages sur la qualité de l’air, de l’eau et des sols près du site de Stablex. Nous attendons prochainement le rapport de cette campagne, et je m’engage à le rendre public, quel qu’il soit », a déclaré la mairesse.
Pas de réponse à la demande de Liza Poulin
Dans sa lettre, la mairesse prévenait pourtant l’ancien ministre de ses intentions si le ministère ne réalisait pas sa campagne d’échantillonnages annuelle.
En voici un extrait :
« Bien que je ne souhaite pas que mon administration municipale se substitue aux compétences du ministère, je juge que la situation actuelle est inacceptable et je prioriserai toujours la santé et la sécurité des Blainvilloises et des Blainvillois.
Dans les circonstances, mon organisation municipale se verra dans l’obligation de procéder à sa propre campagne d’échantillonnages si votre ministère ne procède pas dans les meilleurs délais. La population de Blainville mérite d’être informée en toute transparence des mécanismes de surveillance de l’institution démocratique qui a la responsabilité d’encadrer le type d’usage de l’entreprise Stablex »
La mairesse a également indiqué avoir écrit au nouveau ministre en poste, Bernard Drainville pour lui demander une rencontre afin de discuter des préoccupations de la population dans le cadre du dossier Stablex.
Acquisition de propriétés privées pour protéger et mettre en valeur la grande tourbière
La mairesse a également annoncé que le conseil municipal a déposé une demande financière auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour l’acquisition de cinq propriétés privées situées dans la grande tourbière.
À ce jour, la Ville a acquis deux des cinq terrains. De plus, en août, le conseil municipal a autorisé l’achat d’une autre propriété faisant aussi partie de la grande tourbière.
« Nous donnons suite à cet objectif de notre plan de transition écologique de protéger et de mettre en valeur nos milieux naturels. Ces acquisitions, dont les fonds étaient prévus dans notre plan d’immobilisations, ont fait l’objet d’un long processus d’approches et de négociations avec les propriétaires. L’aide financière de la CMM nous permettra d’absorber une grande partie des coûts. Une fois toutes les transactions conclues, nous consulterons la population pour la mise en valeur de ces milieux, et nous évaluerons la possibilité de leur accorder le statut de protection à perpétuité », a conclu Liza Poulin.