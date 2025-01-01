Donald Trump annonce mettre fin aux négociations commerciales avec le Canada

Le président américain Donald Trump a indiqué qu'il rompait les négociations commerciales avec le Canada en raison de publicités télévisées dénonçant les droits de douane.

Dans une publication sur les médias sociaux publiée jeudi soir, le locataire de la Maison-Blanche a qualifié ces publicités de «grossières».

Le gouvernement de l'Ontario a financé la diffusion de cette campagne publicitaire sur plusieurs chaînes de télévision américaines, utilisant des extraits audio et vidéo de l'ancien président Ronald Reagan parlant des droits de douane en 1987.

Plus tôt jeudi, le Ronald Reagan Presidential Foundation & Institute a souligné sur les médias sociaux que les publicités de l'Ontario déformaient les propos.

L'organisation a précisé qu'elle examinait les options juridiques et a encouragé le public à visionner la vidéo intégrale.

Le cabinet du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a déclaré dans un communiqué en réponse à la fondation que l'ancien président était un fervent défenseur du libre-échange et de l'équité entre le Canada et les États-Unis.