Québec dit tendre la main aux médecins en suspendant deux dispositions de la loi 2

Le gouvernement Legault dit tendre la main aux médecins en suspendant deux dispositions de sa controversée loi 2.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, en a fait l'annonce mardi aux côtés de la présidente du Conseil du Trésor, France-Élaine Duranceau.

D'abord, le gouvernement maintient jusqu'à nouvel ordre la prime accordée aux médecins spécialistes pour les premières consultations. Cette prime devait être abolie et l'argent, redistribué.

Il maintient aussi le supplément de 30 % qui était versé aux médecins des groupes de médecine familiale (GMF) pour payer leurs frais administratifs.

Ses deux mesures avaient suscité «beaucoup d'inquiétude» chez les médecins, a reconnu M. Dubé. «On va maintenir l'état actuel de ces deux primes-là», a-t-il annoncé en mêlée de presse.

De son côté, le premier ministre François Legault a indiqué mardi qu'il ne reviendra pas sur sa décision de changer le mode de rémunération des médecins. Cependant, le gouvernement est ouvert à discuter des «modalités», a-t-il déclaré.

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) n'a pas tardé à réagir, affirmant à Radio-Canada qu'elle ne reprendra pas les discussions tant et aussi longtemps que la loi 2 n'était pas complètement suspendue.

Caroline Plante, La Presse Canadienne