Exclue du caucus caquiste, Isabelle Poulet fustige la loi spéciale sur les médecins

La députée de Laporte, Isabelle Poulet, affirme que son lien de confiance envers le gouvernement Legault s'est brisé avec l'adoption sous bâillon de la loi réformant le mode de rémunération des médecins.

Mme Poulet a publié mercredi le texte qu'elle prévoyait lire mardi matin lorsqu'elle a convoqué la presse parlementaire pour faire le point sur son avenir politique.

On y apprend que l'élue avait l'intention d'annoncer qu'elle quittait le caucus caquiste, se disant en désaccord avec la manière dont le ministre de la Santé, Christian Dubé, a procédé dans le dossier des médecins.

Ce point de presse a toutefois été annulé à la dernière minute, de sorte que Mme Poulet n'a jamais pu lire sa déclaration. Après une ultime rencontre avec le premier ministre François Legault, elle a été exclue du caucus de la Coalition avenir Québec mardi soir.

M. Legault n'a pas digéré d'apprendre, également mardi, que Mme Poulet avait eu des échanges avec le Parti libéral du Québec sur la possibilité de joindre ses rangs.

Dans le texte publié mercredi matin sur les réseaux sociaux, qu'elle comptait lire devant les journalistes mardi, Mme Poulet soutient que la confiance que le public accordait à la CAQ au sortir de la pandémie s'est érodée.

Elle affirme que les valeurs et les priorités politiques du parti ne correspondent plus à ses convictions, et soutient que la manière dont le projet de loi 2 a été adopté est venue cristalliser sa déception.

«Je regrette d’avoir voté pour. Je ne partage plus la vision du ministre de la Santé. Le lien de confiance est brisé», écrit-elle.

Si elle était en accord avec le principe de réformer le mode de rémunération des médecins, Mme Poulet tranche qu'elle ne peut «adhérer au remède proposé».

Mme Poulet plaide pour une reprise du dialogue avec les médecins. Elle continue à siéger en tant que députée indépendante.