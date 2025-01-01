Nous joindre
Un service financièrement viable

Postes Canada a soumis son plan de transformation au gouvernement fédéral

durée 14h00
10 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Postes Canada affirme avoir soumis au gouvernement fédéral un plan visant à transformer son modèle d'affaires en difficulté en un service postal financièrement viable.

Le ministre de l'Approvisionnement, Joël Lightbound, a dévoilé une série de changements au mandat de Postes Canada à la fin septembre et a donné à la société d'État 45 jours pour présenter un plan de redressement.

Ces changements comprennent l'ajustement des normes de distribution du courrier, l'élargissement du réseau de boîtes postales communautaires à un plus grand nombre de Canadiens et la levée du moratoire sur la fermeture des bureaux de poste ruraux.

Postes Canada confirme avoir soumis ce plan à M. Lightbound vendredi, mais prévoit de ne divulguer les détails de la proposition qu'après avoir reçu l'approbation d'Ottawa.

Le président-directeur général, Doug Ettinger, affirme que le plan moderniserait Postes Canada tout en protégeant un service essentiel pour les Canadiens.

Ces efforts pour redresser Postes Canada surviennent alors que l'entreprise est encore aux prises avec les négociations collectives avec son principal syndicat, qui demeure en grève tournante à l'approche de la période des Fêtes.

Craig Lord, La Presse Canadienne

