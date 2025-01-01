2025-2029
Assermentation des membres du conseil municipal de Rosemère
Par Salle des nouvelles
Les nouveaux élus de la Ville de Rosemère ont officiellement été assermentés le 10 novembre, lors d’une cérémonie tenue à la salle du conseil municipal. Entourés de leurs proches, de leur famille et de plusieurs dignitaires, les nouveaux élus ont prêté serment et signé les documents officiels confirmant leur entrée en fonction.
C’est l’ancienne conseillère municipale Marie-Elaine Pitre qui a été élue au poste de mairesse. Pour les quatre prochaines années, elle sera entourée de son équipe paritaire de six conseillers : Marie-Hélène Fortin, élue pour un deuxième mandat (siège 1); Jean-François Gagnière (siège 2); Stéphanie Nantel, élue pour un troisième mandat (siège 3); Annick Lemelin Lagacé (siège 4); Sébastien Jacquet (siège 5) et Elmer van der Vlugt (siège 6).
« Je tiens à remercier chaleureusement la population de Rosemère pour la confiance qu’ils nous ont accordée. Notre équipe se distingue par la diversité de ses parcours, la complémentarité de ses talents et la richesse de ses idées. Chaque membre apporte une expertise distinctive et un engagement profond envers notre collectivité. Ensemble, nous mettrons nos compétences au service du développement durable, de l’économie, de la culture, de la gouvernance et de l’entrepreneuriat local, avec la volonté d’agir avec rigueur, vision et intégrité. », a déclaré la mairesse Marie-Elaine Pitre.
La première séance publique avec le nouveau conseil se tiendra le 24 novembre prochain à 19 h 30, à l’hôtel de ville (100, rue Charbonneau). Rappelons que les séances du conseil municipal de Rosemère sont webdiffusées en direct : https://www.ville.rosemere.qc.ca/seances-conseil/.