Un troisième mandat pour l'équipe du maire Jean Comtois à Lorraine

Pour un troisième mandat consécutif, l'équipe du maire de la Ville de Lorraine, Jean Comtois, a été réélu aux dernières élections municipales, et les membres du conseil ont été assermentés mardi soir dernier à la maison Garth.

Le maire Comtois indique que son équipe est « guidée par les priorités exprimées par la communauté et amorce le travail avec détermination ».

« Ce nouveau mandat marque une étape importante. C’est avec gratitude et sens du devoir que nous poursuivrons les projets engagés, en demeurant fidèles à nos valeurs de transparence, de collaboration et de responsabilité. Nous avons à cœur le bien-être de notre population et l’amélioration continue de notre municipalité. Ensemble, nous continuerons à bâtir une ville vivante et fière de son identité, où le service à la communauté demeure au premier plan », exprime avec fierté Jean Comtois, maire de Lorraine.

Avec une campagne électorale basée sur la continuité des projets entamés, l’équipe Comtois s’est engagée à consolider le sentiment de sécurité sur le territoire, à préserver et mettre en valeur les espaces verts, ainsi qu’à construire une patinoire couverte réfrigérée au parc Lorraine. « Nous souhaitons que chaque citoyenne et chaque citoyen se sente bien chez soi, en sécurité, dans un environnement où la qualité de vie et la nature sont au centre de nos décisions. C’est cette vision qui guidera nos actions au cours des prochaines années. », souligne Jean Comtois.

Au cours des prochaines semaines, le conseil municipal se consacrera à l’élaboration du budget 2026 qui sera présenté publiquement le 9 décembre prochain, à 19 h 30, au Centre culturel Laurent G. Belley.

L'administration souhaite maintenir un gel de taxes pour l'année à venir, afin d'alléger le fardeau des contribuables tout en assurant la poursuite des services municipaux et des projets collectifs.