Fiasco de SAAQclic

Une facture de sept millions de dollars pour la commission Gallant

durée 15h00
14 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

La facture de la commission Gallant, qui a été chargée de faire la lumière sur le fiasco SAAQclic, totalise un peu plus de sept millions de dollars jusqu'à présent.

Selon les chiffres dévoilés vendredi matin, la commission d'enquête publique sur les ratés de la transformation numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a dépensé précisément 7016 527 $ en date du 31 octobre.

Plus de la moitié de ce montant a été consacrée à la rémunération des effectifs, soit un total de 4,78 millions $. La commission a compté sur environ une soixantaine d'employés au cours de ses travaux, incluant ceux ayant gravité autour des 75 jours d'audiences publiques.

La diffusion de ces séances, qui ont pris fin le mois dernier, a d'ailleurs coûté près de deux millions de dollars. Le reste des dépenses comptabilisées jusqu'à présent est partagé presque à parts égales entre le loyer (513 000 $) et le fonctionnement (518 000 $).

La facture de la commission d'enquête publique devrait grimper encore, alors que le commissaire Denis Gallant et d'autres membres de son équipe planchent sur la rédaction du rapport.

Celui-ci doit être remis au gouvernement Legault d'ici le 13 février et doit comporter des recommandations qui permettront d'éviter qu'une autre situation comme celle vécue par la SAAQ se reproduise.

La commission Gallant a entendu de nombreux témoignages et analysé des milliers de documents au cours des derniers mois afin de comprendre ce qui a pu causer des dépassements de coûts et le lancement raté de la plateforme SAAQclic.

Rappelons que la modernisation technologique de la société d'État devrait coûter aux contribuables au moins 1,1 milliard $ d'ici 2027, soit 500 millions $ de plus que prévu, selon les calculs du Vérificateur général du Québec.

La commission d'enquête doit publier une mise à jour de ses dépenses après la publication du rapport.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

