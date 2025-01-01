Crise au PLQ: Geneviève Hinse met en demeure Marwah Rizqy

La crise au Parti libéral du Québec se poursuit: l’ex-directrice de cabinet Geneviève Hinse met en demeure la députée Marwah Rizqy à la suite de son congédiement.

«En contravention à la coutume constitutionnelle qui réservait au chef de parti cette prérogative, vous avez cavalièrement prétendu congédier madame Hinse de son poste de cheffe de cabinet, “notamment pour faute grave et rupture du lien de confiance”», écrit l’avocat de Mme Hinse, Jacques Jeansonne, dans la mise en demeure dont La Presse Canadienne a obtenu copie.

«Vous ne lui avez pas explicité votre décision, pas plus qu’aux instances du Parti à qui vous avez prétexté de la confidentialité de vos motifs, alors que vous n’en aviez aucun».

M. Jeansonne poursuit en affirmant que le silence de Mme Rizqy «aggrave le préjudice subi» par sa cliente

L’avocat donne un ultimatum de 24 heures à Marwah Rizqy pour qu’elle admette publiquement l’absence de motif au congédiement de Geneviève Hinse.

«Sachez qu'à défaut de vous conformer à cette mise en demeure les procédures requises seront entreprises à votre encontre sans autre avis ni délai et que votre refus de voir à mitiger le préjudice subi par notre cliente, sera allégué et mis au compte de l’aggravation de celui-ci», ajoute Jacques Jeansonne.

La mise en demeure a été envoyée mercredi.

Rappelons que mardi, le chef libéral Pablo Rodriguez a démis la députée Marwah Rizqy de ses fonctions de cheffe parlementaire et l’a suspendue du caucus, évoquant un «bris de confiance».

La raison: Mme Rizqy a congédié sa directrice de cabinet, Geneviève Hinse, une proche de M. Rodriguez, sans lui en parler préalablement.

Dans une déclaration écrite envoyée au aux médias mercredi, Mme Hinse s’est défendue en affirmant être «convaincue que rien ne justifiait» son licenciement.

«Lundi, à mon immense surprise, j’ai été congédiée de mon poste de cheffe de cabinet de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, par Marwah Rizqy. En dehors d’une courte lettre, je n’ai pas eu, à ce jour, la moindre explication de sa part, que ce soit verbalement ou par écrit, de ce qui justifiait un tel congédiement», a-t-elle écrit.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne