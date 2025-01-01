Tension avec la FTQ: le ministre Boulet évite de jeter de l'huile sur le feu

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a évité de jeter de l'huile sur le feu, mercredi, au lendemain d'une comparution tumultueuse de la FTQ lors des consultations particulières sur son projet de loi sur la gouvernance syndicale.

La présidente de la FTQ, Magali Picard, avait notamment affirmé que le ministre était «innocent ou faisait l'innocent» et qu'il semblait être un «slow learner», parce qu'il ne comprenait toujours pas, après sept ans en poste, le fonctionnement des syndicats.

«C'est son opinion», a répondu le ministre du Travail, lorsqu'interrogé à ce sujet, mercredi matin.

Il a tenté de rester en retrait, au lendemain des échanges houleux. «Je n'ai pas l'intention de juger ses propos, son comportement. Est-ce que c'est sain que, dans un processus démocratique, une personne s'exprime de cette manière-là et ait des comportements comme ceux que vous avez vus hier?»

Avant la comparution de la FTQ en commission parlementaire, le ministre avait déposé une motion à l'Assemblée nationale, blâmant Mme Picard pour avoir parlé de «paralyser le Québec», dans un contexte tendu entre le gouvernement caquiste et l'ensemble des syndicats.

Le ministre Boulet a ensuite choisi de féliciter le président de la CSQ, Éric Gingras, qui, devant la même commission, a proposé de modifier le projet de loi quant aux exigences de présentation des états financiers qui sont faites aux syndicats. Pourtant, la FTQ avait déjà proposé une modification du même ordre, à savoir fonder les exigences de présentations d'états financiers, non pas sur le nombre de membres d'un syndicat, mais sur ses revenus.

Les consultations particulières sur le projet de loi sur la gouvernance syndicale doivent se poursuivre mercredi et jeudi.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne