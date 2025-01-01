La Ville de Saint-Colomban adopte son budget pour l'année 2026

Lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Colomban du 9 décembre, le budget courant pour l’année 2026 a été adopté. Le maire a présenté un budget d'un total de 27 103 500 $.

Le maire Xavier-Antoine Lalande a annoncé une hausse des taxes foncières de 3 %, désirant maintenir un taux de taxes aligné avec l’indice des prix à la consommation. Cette hausse représente une augmentation d’environ 75 $ sur le compte de taxes de la propriété moyenne.

On explique que certains revenus sont anticipés à la hausse, comme les droits de mutation, en raison des conditions favorables sur le marché immobilier. Certaines dépenses ont pu diminuer pour 2026, comme les coûts de déneigement ou la quote-part en transport de la Ville à l’endroit de la MRC. Toutefois, les dépenses liées au Service de police enregistrent une hausse significative, estimée à près de 250 000 $.

« Malgré la pression financière que subissent toutes les villes en raison de l’augmentation des coûts liés aux services essentiels, je suis satisfait que nous ayons pu respecter notre engagement de maintenir le taux de taxes résidentielles tout juste sous l’IPC. Pour y parvenir, nous avons dû faire des choix très difficiles et procéder à d’importantes coupures et des restrictions d’embauche afin de présenter un budget responsable. À travers cet exercice, nous avons également révisé certains éléments de tarification, notamment la taxation liée à l’eau pour les aqueducs, afin qu’elle reflète mieux les coûts réels engendrés en cours d’année. Nous demandons toujours une grande rigueur financière aux directeurs de services, notamment pour la diversification des sources de revenus, et cette année ne fait pas exception : l’augmentation des revenus de subvention est un des éléments qui contribue à réduire les dépenses de façon importante. Nous poursuivons notre vision d’offrir des services à la hauteur des besoins de notre population en croissance. », exprime le maire.

Les citoyens désirant consulter le budget complet sont invités à aller sur le site Internet de la Ville.