Ex-vice-première ministre du Canada

Chrystia Freeland est nommée conseillère au développement économique de l'Ukraine

durée 09h00
5 janvier 2026
Par La Presse Canadienne

L'ex-vice-première ministre du Canada Chrystia Freeland a été nommée conseillère au développement économique de l'Ukraine.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, en a fait l'annonce lundi sur le réseau social X.

M. Zelensky a fait valoir que Mme Freeland «possède de solides compétences dans ce domaine et une vaste expérience dans l'attraction d'investissements et la mise en œuvre de transformations économiques».

Mme Freeland, qui a été vice-première ministre du Canada de 2019 à 2024, est toujours députée fédérale de la circonscription de University—Rosedale, dans la région de Toronto.

Elle a toutefois quitté le conseil des ministres en septembre dernier, alors qu'elle était ministre des Transports et du Commerce intérieur. Le premier ministre Mark Carney l'a aussitôt nommée représentante spéciale du Canada pour la reconstruction de l'Ukraine.

Mme Freeland, dont les grands-parents maternels étaient ukrainiens, milite depuis longtemps pour les droits du peuple de l'Ukraine.

Lors des années au pouvoir de Justin Trudeau, Mme Freeland a été ministre des Affaires étrangères de 2017 à 2019, ministre des Affaires intergouvernementales de 2019 à 2020 et ministre des Finances de 2020 à 2024.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L’emploi et l’économie en tête des priorités des électeurs

Publié le 31 décembre 2025

L’emploi et l’économie en tête des priorités des électeurs

Un sondage de fin d’année de Nanos suggère que l’emploi et l’économie sont les principales préoccupations des électeurs à l’approche de 2026. Un peu plus d’un répondant sur cinq a déclaré que ces préoccupations économiques étaient les enjeux nationaux les plus importants, soit plus du double des 10 % qui ont cité les relations avec les États-Unis ...

LIRE LA SUITE
Carney réfléchit aux «difficultés» de 2025 dans son message de la veille du Nouvel An

Publié le 31 décembre 2025

Carney réfléchit aux «difficultés» de 2025 dans son message de la veille du Nouvel An

Le premier ministre Mark Carney affirme dans son message de la veille du Nouvel An que, si le Canada a dû faire face à des «difficultés» en 2025, le pays est plus fort lorsqu'il est uni. Alors que les Canadiens se préparent à accueillir la nouvelle année, M. Carney invite la population à réfléchir aux moments qui ont apporté de la joie en 2025 et ...

LIRE LA SUITE
Le Conseil du Trésor muet sur le plan pour réduire la fonction publique fédérale

Publié le 30 décembre 2025

Le Conseil du Trésor muet sur le plan pour réduire la fonction publique fédérale

Le président du Conseil du Trésor, Shafqat Ali, affirme que le gouvernement fédéral n'a pas encore défini les détails de ses plans visant à réduire la bureaucratie et à augmenter le temps passé par les fonctionnaires au bureau. M. Ali a déclaré, lors d'une récente entrevue avec La Presse Canadienne, que le gouvernement était encore en train de ...

LIRE LA SUITE