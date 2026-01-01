Ste-Thérèse relance son Programme de soutien aux actions environnementales

Pour une troisième année, la Ville de Saint-Thérèse appelle les citoyens à proposer leur projet dans le cadre du Programme de soutien aux actions environnementales pour l’année 2026.

« Le conseil municipal met en place un programme qui sert à encourager les efforts et les gestes des citoyens ayant un impact positif sur l’environnement, sur la communauté et sur la qualité de vie des résidents de Sainte-Thérèse en leur offrant un levier financier dans la réalisation d’initiatives environnementales. Le Programme de soutien est un geste concret démontrant bien notre engagement en matière de développement durable », a déclaré le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Types de projets

Voici quelques exemples de projets citoyens potentiellement admissibles :

Verdissement et biodiversité (plantation d’arbres, aménagements naturels, hôtels à insectes, etc.);

Agriculture urbaine (jardins communautaires ou partagés, potagers collectifs, compostage, etc.);

Éducation et environnement (ateliers, conférences, parcours éducatifs, activités scolaires, etc.);

Réduction des matières résiduelles et consommation responsable (zéro déchet, réutilisation, troc, etc.);

Propreté et mobilisation citoyenne (corvées de nettoyage, brigades vertes, mobilisation locale);

Et mobilité durable (projets de sensibilisation, stationnements à vélos, réparations, etc.)

Aide financière

L’aide financière accordée est d’un maximum de 5 000 $ par projet, taxes incluses. L’acceptation se fait selon un calendrier de dépôt, soit du 1er janvier au 28 février. Après cette date, il sera toujours possible de déposer un projet. Ces demandes seront, par contre, analysées par ordre de réception, et ce, jusqu'à épuisement de l'enveloppe monétaire annuelle. Le budget total pour les projets soumis en 2026 est de 25 000 $.

Frais admissibles

Les frais admissibles au projet sont les dépenses relatives à l’achat de matériaux, la location d’équipement, la location d’un espace, le transport, les honoraires professionnels et les indemnités quotidiennes des contractuels nécessaires à la réalisation du projet.

Admissibilité

Le Programme est disponible aux résidents, groupe de résidents, citoyens corporatifs, organismes à but non lucratif ou associations issues d’institutions présente sur le territoire de Sainte-Thérèse. Pour être admissible, le projet doit être complété au plus tard le 15 novembre 2026. De plus, la réalisation des projets ne doit pas débuter avant de recevoir la confirmation de l’octroi de la subvention.

Dépôt d’un projet

Les citoyens qui souhaitent faire la demande de financement pour leur initiative environnementale doivent compléter l’Annexe A du Programme de soutien, disponible sur le site Web de la Ville.