Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Deux candidats en liste

La course à la chefferie est officiellement lancée au Parti libéral du Québec

durée 09h00
12 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La course à la chefferie s'amorce officiellement lundi au Parti libéral du Québec (PLQ).

La course, divisée en quatre phases, vise à trouver un successeur à Pablo Rodriguez, qui a démissionné en décembre dans la foulée d'allégations liées au financement de sa propre campagne à la chefferie.

La première phase, celle de la «consultation», vise à permettre aux associations de circonscription, aux conseils régionaux et aux commissions permanentes de «rencontrer les candidats à la chefferie et de leur faire part de leurs préoccupations, idées, besoins».

Cette phase, qui s'est amorcée lundi, prendra fin le 13 février à 17 heures, soit la date limite pour soumettre une candidature. Les candidats devront recueillir 750 signatures de membres en règle et verser un dépôt de 30 000 $.

Jusqu'à présent, deux candidats ont confirmé leur intention d'être sur les rangs: Charles Milliard, l'ex-dirigeant de la Fédération des chambres de commerce du Québec, et l'agriculteur Mario Roy.

M. Milliard avait terminé deuxième lors de la course remportée par M. Rodriguez, en juin dernier, tandis que M. Roy avait pris le cinquième et dernier rang.

Les noms de l'ancien président-directeur général de Via Rail Canada Yves Desjardins-Siciliano et de l'ex-président du Conseil du patronat Karl Blackburn ont circulé, mais ils ont tous deux annoncé qu'ils ne seraient pas de la partie.

Le nouveau chef libéral sera choisi lors d'un congrès du parti qui se tiendra le 14 mars.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ste-Thérèse relance son Programme de soutien aux actions environnementales

Publié le 9 janvier 2026

Ste-Thérèse relance son Programme de soutien aux actions environnementales

Pour une troisième année, la Ville de Saint-Thérèse appelle les citoyens à proposer leur projet dans le cadre du Programme de soutien aux actions environnementales pour l’année 2026. « Le conseil municipal met en place un programme qui sert à encourager les efforts et les gestes des citoyens ayant un impact positif sur l’environnement, sur la ...

LIRE LA SUITE
La démission de Chrystia Freeland, députée de longue date, prend effet aujourd'hui

Publié le 9 janvier 2026

La démission de Chrystia Freeland, députée de longue date, prend effet aujourd'hui

La démission de l'ancienne ministre des Finances Chrystia Freeland comme députée prend effet aujourd'hui, alors qu'elle accepte un nouveau poste bénévole de conseillère auprès du gouvernement ukrainien. L'absence de Mme Freeland au sein du caucus libéral privera le premier ministre Mark Carney de deux sièges nécessaires pour obtenir la majorité, ...

LIRE LA SUITE
Aucun projet de loi, «rien ne va museler la FTQ», prévient Magali Picard

Publié le 8 janvier 2026

Aucun projet de loi, «rien ne va museler la FTQ», prévient Magali Picard

Projets de loi ou pas, «rien ne va museler la FTQ», prévient la présidente de la FTQ, Magali Picard. Au cours de sa traditionnelle conférence de presse du début d'année, jeudi à Montréal, la présidente de la plus grande centrale syndicale du Québec a ainsi fait référence au projet de loi du ministre du Travail, Jean Boulet, qui établit le ...

LIRE LA SUITE