L'AFPC dépose une plainte au gouvernement fédéral concernant les retraites

durée 18h00
2 mars 2026
Par La Presse Canadienne

L'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) a déposé un grief de principe et demande au gouvernement fédéral de suspendre son programme de retraite anticipée pour les fonctionnaires.

Le syndicat estime que le lancement du programme a été «bâclé» et demande sa suspension, arguant qu'il contourne les obligations prévues dans les conventions collectives.

Il affirme que le déploiement du programme a été précipité et soutient que les syndicats doivent être consultés avant que le gouvernement ne prenne d'autres mesures.

Le gouvernement fédéral a envoyé des lettres contenant des informations sur son programme de retraite anticipée à près de 68 000 fonctionnaires susceptibles d'y être admissibles.

Le site internet du gouvernement indique que le programme n'est pas encore disponible et que sa mise en œuvre se fera lorsque la loi budgétaire entrera en vigueur.

Sharon DeSousa, présidente nationale de l'AFPC, a précisé que le syndicat ne s'oppose pas aux options de retraite anticipée, mais que ces mesures doivent être «négociées, légales et protéger les droits des travailleurs».

Catherine Morrison, La Presse Canadienne

