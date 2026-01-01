Le Canada n'est pas visé par les nouvelles enquêtes tarifaires américaines

L'administration Trump a lancé mercredi des enquêtes commerciales sur plusieurs pays afin de consolider les politiques tarifaires du président, après que la Cour suprême a rejeté ses précédentes tentatives de rééquilibrage du commerce mondial.

Le Canada ne figure pas sur la liste des pays visés par les enquêtes du président Donald Trump en vertu de l'article 301 de la Loi sur le commerce de 1974, contrairement au Mexique.

La Chine, l'Union européenne, Singapour, la Suisse, la Norvège, l'Indonésie, la Malaisie, le Cambodge, la Thaïlande, la Corée du Sud, le Vietnam, Taïwan, le Bangladesh, le Japon et l'Inde font également l'objet d'enquêtes.

Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré dans un communiqué de presse que les États-Unis ne sacrifieraient plus leur base industrielle au profit d'autres pays.

La Maison-Blanche n'a pas répondu à la question de savoir si le Canada serait inclus dans les futures enquêtes commerciales en vertu de l'article 301.

L'excédent commercial du Canada avec les États-Unis est en grande partie dû aux importations américaines de pétrole canadien.

Kelly Geraldine Malone, La Presse Canadienne