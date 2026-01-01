Le premier projet de loi budgétaire de Carney est promulgué

Le premier projet de loi budgétaire du premier ministre Mark Carney est désormais entré en vigueur, marquant une étape importante pour le gouvernement libéral minoritaire.

La loi d'exécution du budget, le projet de loi C-15, a reçu jeudi soir la sanction royale après que le Sénat eut donné son accord définitif sur le texte.

Le projet de loi a été adopté par la Chambre des communes lors d'un vote par appel nominal en février, ce qui signifie que les députés lui ont donné leur feu vert sans toutefois lui accorder un soutien unanime.

La loi d'exécution du budget met en œuvre les mesures décrites dans le budget 2025 des libéraux déposé l'automne dernier, qui prévoyait une hausse du déficit à 78,3 milliards $ pour l'exercice en cours.

Par ce budget, M. Carney a adopté un nouveau cadre budgétaire qui ne permettrait à terme à Ottawa de n'emprunter que pour de nouveaux investissements en capital, en plus de réduire les dépenses courantes des programmes et les effectifs de la fonction publique.

Le premier ministre vante vendredi son programme économique et de sécurité à Halifax, à la chambre de commerce locale, au lendemain de l’annonce par l’OTAN que le Canada avait atteint l’objectif de dépenses de défense de l’alliance, fixé à 2% du PIB en 2025.

Craig Lord, La Presse Canadienne