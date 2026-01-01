29 ministres
Voici le conseil des ministres de Christine Fréchette
Par La Presse Canadienne
La première ministre Christine Fréchette a présenté, mardi, un conseil des ministres formé de 29 ministres, soit 17 hommes et 12 femmes. Le voici:
Christine Fréchette, première ministre
Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure, responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et vice-premier ministre
Eric Girard, ministre des Finances, responsable des Infrastructures
Sonia LeBel, ministre de l'Éducation, leader parlementaire adjointe du gouvernement
Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, responsable de la Stratégie maritime
Sonia Bélanger, ministre de la Santé, responsable des Aînés et des Proches aidants
Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, responsable des Affaires constitutionnelles
France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor, ministre de la Cybersécurité et du Numérique
Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications
Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, responsable de la Francophonie canadienne, de la Laïcité, des Institutions démocratiques, de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels
Jean Boulet, ministre du Travail, responsable des Relations canadiennes
François Bonnardel, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, leader parlementaire du gouvernement
Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts
Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur, responsable de la Condition féminine
Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales
Catherine Blouin, ministre de la Famille
Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et de la Lutte contre le racisme
Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable
Amélie Dionne, ministre du Tourisme
Jean-François Simard, ministre de l'Emploi, responsable de la région de la Capitale-Nationale
Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, responsable de la Métropole et de la région de Montréal
Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance
Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation
Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air
Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse, délégué aux Régions
Éric Girard, ministre délégué au Développement économique régional
Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises
Participent également au Conseil des ministres: Yves Montigny, président du caucus, et François Jacques, whip en chef.
La Presse Canadienne