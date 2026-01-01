Carney dit que les États-Unis ne peuvent pas dicter les conditions des négociations

Le premier ministre Mark Carney affirme que les États-Unis ne dicteront pas les conditions des négociations sur l'accord commercial continental, reconnaissant toutefois qu'il faudra du temps pour parvenir à un accord.

M. Carney réagissait mercredi à un reportage de Radio-Canada selon lequel les Américains imposeraient des «frais d'entrée» aux pourparlers commerciaux avec le Canada et exigeraient des concessions avant même que les négociations ne commencent.

Janice Charette, négociatrice commerciale en chef du Canada auprès des États-Unis, a fait valoir mardi que le Canada avait déjà fait des concessions importantes en abandonnant la taxe sur les services numériques, en versant des millions de dollars de remboursements aux entreprises technologiques et en mettant fin aux droits de douane de rétorsion.

Un récent rapport du Bureau du représentant américain au commerce cite le fait que certaines provinces ne stockent pas d’alcool américain et les droits de douane élevés sur certains produits laitiers américains comme des sources de friction commerciale avec le Canada.

M. Carney a promis de protéger le système canadien de gestion de l'offre pour les produits laitiers, la volaille et les œufs lors des négociations de libre-échange avec les États-Unis.

Les États-Unis s'opposent également à la politique «Achetez canadien», qui donne la priorité aux produits et aux travailleurs canadiens pour les projets d'une valeur supérieure à 25 millions $.

– Avec la collaboration de Catherine Morrison

David Baxter, La Presse Canadienne