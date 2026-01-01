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Prévision des négociations

Première rencontre du comité consultatif sur le commerce Canada–États-Unis

durée 08h30
28 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Le nouveau comité consultatif du premier ministre Mark Carney sur le commerce entre le Canada et les États-Unis s'est réuni pour la première fois lundi, en prévision des négociations commerciales avec la Maison-Blanche du président Donald Trump qui doivent débuter dans les mois à venir.

M. Carney a récemment mis sur pied ce nouveau comité en vue de la révision prévue de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique, mieux connu sous le nom d'ACEUM, qui doit débuter d'ici juillet.

Le ministre du Commerce Canada–États-Unis, Dominic LeBlanc, a présidé la réunion à huis clos de la vingtaine de membres du comité, parmi lesquels figurent des acteurs importants du monde canadien des affaires et des syndicats du pays.

Le bureau de M. LeBlanc indique que le comité a examiné les priorités du Canada pour les négociations sur le renouvellement de l'ACEUM, mais n'a pas précisé quelles étaient ces priorités.

Le comité consultatif sur le commerce compte parmi ses membres l'ancienne chef du parti conservateur Erin O'Toole et les anciens premiers ministres provinciaux Jean Charest et P.J. Akeeagok.

Le comité consultatif a également accueilli lundi un nouveau membre: Eliot Pence, fondateur de la société canadienne de technologie de défense Dominion Dynamics.

La Presse Canadienne

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