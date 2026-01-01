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Treize matchs au Canada

Le gouvernement fédéral alloue 145 millions $ à la sécurité de la Coupe du monde

durée 18h00
29 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral a annoncé un investissement 145 millions $ pour assurer la sécurité lors de la prochaine Coupe du monde.

Le Canada coorganise l'événement avec les États-Unis et le Mexique, et treize matchs sont prévus à Toronto et à Vancouver en juin et juillet prochains.

Le gouvernement a indiqué dans un communiqué que ce financement répond «aux besoins opérationnels spécifiques définis par les provinces et les villes hôtes».

Il précise que cette aide permettra d’alléger la pression financière sur les villes et les provinces et de garantir que les organismes chargés de la sécurité publique disposent des ressources nécessaires.

Le ministre de la Sécurité publique, Gary Anandasangaree, a fait valoir dans le communiqué que la Coupe du monde est l’un des événements sportifs les plus importants et les plus complexes que le Canada ait jamais organisés.

Ottawa avait précédemment alloué jusqu’à 320 millions $ pour l’organisation du tournoi.

Anja Karadeglija, La Presse Canadienne

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