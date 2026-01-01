Zelensky annonce qu'un accord de drones est en négociation avec le Canada

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays avait entamé les préparatifs en vue d'un accord avec le Canada portant sur la fourniture de drones militaires.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a précisé que 20 pays travaillent déjà avec l'Ukraine sur des accords similaires.

La Presse Canadienne a contacté le ministre de la Défense nationale, David McGuinty, et la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, pour obtenir leurs commentaires.

Le bureau du premier ministre Mark Carney a déclaré en août dernier que les ministères de la Défense du Canada et de l'Ukraine avaient signé une lettre d'intention visant à coproduire du matériel de défense dans les deux pays, mais n'a pas fait spécifiquement référence aux drones.

L'Ukraine a évoqué la signature d'accords d'exportation avec d'autres pays afin de leur fournir la technologie de drones de pointe qu'elle a perfectionnée depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle il y a quatre ans, et de construire des drones en coentreprise.

Des responsables canadiens ont affirmé en novembre dernier qu'ils avaient constaté peu de progrès dans les efforts visant à trouver des opportunités économiques pour les entreprises canadiennes en Ukraine dans des secteurs tels que la fabrication de drones.

Ils ont noté que cela résultait en partie du fait que ces entreprises s'inquiétaient pour la sécurité physique de leur personnel et de leurs investissements.

Dylan Robertson, La Presse Canadienne