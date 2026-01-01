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Scène québécoise

Québec solidaire cherche à se mobiliser contre la hausse de la facture d'épicerie

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11 juillet 2026
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Par La Presse Canadienne

Québec solidaire a donné le coup d’envoi samedi d’une grande mobilisation à échelle nationale face à la hausse du coût de l’épicerie, a indiqué un communiqué de presse publié par le parti.

Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire, s’est rendue samedi matin au marché 440 dans la ville de Laval, a dit le communiqué. Elle a discuté avec des clients des prix de l’épicerie et de leurs préoccupations sur le sujet.

De nombreux députés solidaires se sont également déplacés sur le territoire afin d'aller à la rencontre de la population.

«Aujourd’hui, nous envoyons un signal fort: la hausse démesurée du coût de l’épicerie doit être au cœur des débats de la campagne électorale. Depuis plusieurs mois, Québec solidaire présente des solutions audacieuses pour alléger le fardeau financier des familles», a déclaré Ruba Ghazal. Plafonner les marges des grandes chaînes d’épiceries, interdire les pratiques commerciales déloyales, créer un réseau d’épiceries publiques: les solutions existent et Québec solidaire est le parti qui a la volonté et le courage politique de les appliquer.»

Le communiqué de presse de Québec solidaire a rapporté que depuis 2021, le prix du panier d’épicerie moyen aurait augmenté de 27% et qu’une famille dépenserait 16 800$ par an pour se nourrir.

En janvier 2026, une étude des Services économique TD indiquait que les prix à l’épicerie ayant augmenté de plus de 30 % depuis 2019 dans l'ensemble du Canada.

La mobilisation de samedi est le début d’une longue campagne que va mener Québec solidaire afin de trouver des solutions à ce problème, a indiqué le parti.

Anja Conton, La Presse Canadienne

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