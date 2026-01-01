Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Durée de cinq ans

Le Québec et l'Alberta signent un partenariat en matière d'intelligence artificielle

durée 09h00
16 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Par La Presse Canadienne

Les gouvernements du Québec et de l'Alberta prévoient de collaborer pour mettre en œuvre l'intelligence artificielle dans l'administration publique, ce qui, selon la ministre québécoise de la Cybersécurité, aidera les deux provinces à tirer parti de leur expérience respective pour développer de nouveaux outils.

France-Élaine Duranceau, ministre québécoise de la Cybersécurité et des Technologies numériques, a annoncé mardi la conclusion d’un accord entre les deux provinces aux côtés de Nate Glubish, ministre albertain de la Technologie et de l’Innovation.

Cet accord, d’une durée de cinq ans, ne prévoit aucun engagement financier, mais repose plutôt sur un partage des connaissances entre les deux administrations.

«On avance tout le monde sur l'IA; c’est nouveau et ça change à une vitesse phénoménale, a expliqué Mme Duranceau lors d’une entrevue téléphonique accordée à La Presse Canadienne. Alors pourquoi recommencer à zéro, chacun de notre côté ? On a choisi de travailler ensemble et d’échanger plus librement pour apprendre de ce que l’autre juridiction a fait.»

Elle a expliqué que les discussions entre les deux provinces sur l’IA étaient en cours depuis 2022, l’accord de mardi rendant ce partenariat «officiel», et a salué l’intérêt de l’Alberta pour le développement de l’IA.

«Ils en ont fait vraiment une priorité pour transformer leur administration publique pour donner le ton "from the top" et je pense que c'est une volonté du Québec aussi», a-t-elle dit.

L’Alberta s’est tournée vers l’IA et est au cœur du paysage émergent des centres de données au Canada, selon une étude récente de l’université York. Meta, le géant technologique derrière Facebook et Instagram a récemment annoncé un investissement de plus de 13 milliards $ pour construire un centre de données en Alberta, son premier au Canada.

Mme Duranceau a suggéré que les provinces pourraient partager les outils d’IA qu’elles ont développé, tels que celui mis au point par l’Alberta pour faciliter l’autorisation budgétaire ou celui développé par le Québec pour identifier les failles de cybersécurité. Elle souligne également que la formation des fonctionnaires est un domaine dans lequel les provinces pourraient échanger des idées, notant que le Québec déploie actuellement une formation pour aider ses employés à utiliser Microsoft Copilot, par exemple.

«Les citoyens utilisent l’IA actuellement pour organiser un voyage en un temps record, ou rédiger une lettre rapidement (…) Ce sont des exemples où les citoyens peuvent être plus efficaces dans leur vie personnelle. Eh bien, il faut qu'au niveau de l’État, on automatise des tâches de cette façon-là», a ajouté Mme Duranceau.

Cet accord pourrait aider à trouver des moyens d’utiliser l’IA pour accélérer les services publics en effectuant certaines tâches administratives ou en facilitant la recherche, a-t-elle ajouté.

Vass Bednar, directrice générale du groupe de réflexion Canadian Shield Institute, considère cette annonce comme s’inscrivant dans la continuité de l’orientation générale de la politique en matière d’IA au Canada.

Mme Duranceau affirme que ce parallèle n’a guère de rapport avec l’accord, si ce n’est en ce qui concerne une philosophie politique commune. «Nous partageons la même volonté de prendre les devants sur les enjeux qui touchent notre population et de ne pas attendre le fédéral sur ces enjeux-là», a-t-elle déclaré.

Pour Mme Bednar, l’accord annoncé mardi ne comporte pas de discussions importantes sur la souveraineté numérique et la mise en place d’une infrastructure numérique canadienne.

Plutôt que de se concentrer sur l’utilisation de l’IA pour réaliser des économies, elle estime que les gouvernements devraient envisager le potentiel de réduction des coûts liés à la possession d’une infrastructure numérique permettant, par exemple, de passer des appels vidéo et d’envoyer des courriels.

Elle a critiqué le recours des gouvernements canadiens à l’IA et aux outils technologiques américains, et les a encouragés à investir plutôt dans l’innovation canadienne.

Marieke Glorieux-Stryckman, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Christine Fréchette promet de tenir un «rendez-vous» sur l'itinérance en 2027

Publié hier à 9h00

Christine Fréchette promet de tenir un «rendez-vous» sur l'itinérance en 2027

L'ex-première ministre Pauline Marois a désormais l'appui de tous les chefs des partis de l'Assemblée nationale dans sa mobilisation pour la tenue d'un sommet sur l’itinérance en 2027, la caquiste Christine Fréchette s'étant rangée derrière l'idée d'un «rendez-vous» sur la question. À l'issue d'une rencontre tenue mardi après-midi à Québec, ...

LIRE LA SUITE
Québec injecte 11 M$ pour bonifier l'accès aux activités chez les gens peu actifs

Publié le 14 juillet 2026

Québec injecte 11 M$ pour bonifier l'accès aux activités chez les gens peu actifs

Dans le contexte où près de la moitié de la population québécoise n'est pas suffisamment active, surtout chez les aînés, Québec investit 11 millions $ sur deux ans pour rendre l'activité physique plus accessible. La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, en a fait l'annonce mardi. L'enveloppe servira à ...

LIRE LA SUITE
Québec ouvert à réinvestir dans l'aventure des avions A220 d'Airbus

Publié le 14 juillet 2026

Québec ouvert à réinvestir dans l'aventure des avions A220 d'Airbus

Le gouvernement de Christine Fréchette se montre prêt à délier de nouveau les cordons de la bourse dans l'aventure de l'avion A220 d'Airbus, mais cette fois-ci pour la version allongée que souhaite développer la compagnie dans son usine de Mirabel, dans les Laurentides. Québec a investi jusqu'à maintenant près de 2,1 milliards $ pour soutenir la ...

LIRE LA SUITE