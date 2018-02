Soins vétérinaires: Comment assurer la guérison d’une plaie chez votre chat?

Article commandité

Votre chat a été mordu, se remet d’un abcès, a des problèmes de peau ou s’est fait stérilisé? Voici comment vous assurer que la plaie guérira rapidement, sans s’infecter ou causer des problèmes plus graves.

Soins vétérinaires d’urgence

Si votre chat s’est battu avec un autre chat et qu’il s’est fait mordre, s’il avait une bosse ronde sous le poil et que celle-ci a éclaté (abcès laissant sortir du pus) ou s’il perd son poil et se gratte continuellement, des soins vétérinaires sont nécessaires.

Le vétérinaire examinera votre animal et pourra lui administrer un antibiotique en comprimés ou en injection. Si votre chat n’a pas reçu certains vaccins importants (comme celui contre la rage), ceux-ci lui seront administrés. Le vétérinaire pourra aussi vous donner une crème antibiotique à appliquer ou vous recommandera certains soins à prodiguer à la maison.

À faire à la maison après la consultation

Voici ce que le vétérinaire vous aura sans doute conseillé de faire pour vous assurer que la plaie guérira bien, qu’il s’agisse d’une blessure, d’un abcès, d’une maladie de peau ou d’une stérilisation :

Si la plaie suinte, nettoyez celle-ci avec de la chlorhexidine diluée (antiseptique), en prenant soin d’éviter le contact avec les yeux de votre animal. Portez des gants pour ne pas entrer en contact avec la plaie ou le pus qui pourrait sortir de celle-ci. Les liquides provenant des plaies des chats peuvent contenir des bactéries pathogènes pour vous ou vos autres animaux. Lavez-vous les mains aussitôt après avoir touché à votre chat. Gardez votre chat dans la maison pendant 7 jours, le temps requis pour qu’une plaie se cicatrise. Si votre chat essaie de lécher sa plaie, retournez chez le vétérinaire pour que celui-ci lui installe un collier élisabéthain. Si la plaie semble se refermer puis se met à gonfler, faites réévaluer votre chat chez votre vétérinaire. L’infection s’est probablement déclarée et il faudra installer un drain pour traiter la plaie. Si les plaies sont dues à une maladie de peau, utilisez en tout temps des gants pour appliquer la crème sur les différentes parties à traiter. Si votre chat a la teigne, cette affection provoquée par un champignon microscopique peut vous atteindre si vous touchez aux plaies et que vous touchez ensuite votre peau ou votre cuir chevelu. Des précautions sont donc à prendre pour ne pas que la maladie se propage à des humains ou à d’autres animaux. Au besoin, prenez rendez-vous pour faire réévaluer la plaie après une semaine. Surveillez bien votre chat lors des prochaines semaines ou mois. S’il n’a pas été vacciné contre la rage et qu’il perd de la coordination dans ses mouvements, qu’il donne des signes de paralysie, de comportement inhabituel ou de salivation extrême, c’est qu’il a besoin de soins vétérinaires immédiats.

Si vous avez quelque interrogation que ce soit par rapport aux soins à prodiguer à votre fidèle compagnon, demandez conseils à votre vétérinaire.