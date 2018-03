5 conseils pour réussir le référencement de vos fiches produits

Article commandité

Réussir le référencement de ses fiches clients, c’est à la fois répondre à leurs attentes, mais aussi à celles des moteurs de recherche. Comment déclencher l’acte de vente face à une énorme concurrence sur internet ? 5 conseils pour vous y aider.

1. Une description avec optimisation HTML

La description de votre produit doit être unique, mais également optimisée HTML pour apparaître dans les premières pages d’un moteur de recherche.

Le « title » est primordial dans la mesure où il apparaît sur la page de résultat d’un moteur de recherche. Il résume le contenu de la page. Mais il doit comporter seulement 70 caractères maximum si vous ne voulez pas qu’il soit coupé ;

La « meta description » est le petit texte qui apparaît dans le moteur de recherche : il sera très accrocheur pour inciter votre client à cliquer. Si vous ne le remplissez pas, le moteur de recherche prendra deux phrases au hasard dans le texte de la fiche produit ;

La description de votre produit doit être structurée et très détaillée de manière à pouvoir répondre à toutes les questions que se pose le client. Pour l’inciter à poursuivre sa lecture, les paragraphes seront aérés, une liste à puces mettra en avant les points forts de manière synthétique, les caractéristiques techniques apparaîtront sous forme de tableau, des conseils d’entretien rassureront ;

La syntaxe et l’orthographe seront irréprochables. Si vous avez une faiblesse avec la langue, le mieux est d’externaliser une relecture-correction ;

Ajouter un ou plusieurs mots-clés dans l’adresse URL ;

N’oubliez pas d’insérer des liens internes vers d’autres produits.

2. Un texte spécifique pour l’étranger

Pour vendre à l’étranger, vous devez employer un vocabulaire spécifique en adéquation avec votre produit, mais aussi des besoins et des attentes de votre cible. Faire appel à un service expert en traduction technique vous permettra de mieux communiquer et également de vous conformer à l’environnement culturel de votre marché. Rien de plus décrédibilisant qu’une traduction sur Google Traduction.

3. Des photos haute définition

Les photos sont votre vitrine, d’autant que votre client ne peut ni voir votre produit de visu, ne le toucher, encore moins l’essayer. Prévoyez des photos en situation et sous tous les angles. La possibilité de pouvoir zoomer est un plus.

4. Une zone pour les avis des clients

Les clients crédibilisent vos produits. Des études de marketing montrent que le taux de conversion augmente de 25% lorsqu’on dispose d’avis avant l’achat. Certains logiciels permettent même d’attribuer des étoiles en fonction du taux de satisfaction.

5. Proposer des produits complémentaires

En bas de page, proposez des accessoires indispensables ou un produit dans la gamme au-dessus, ça marche !

Si la tâche vous semble trop importante, faites appel à un prestataire de service spécialisé dans la rédaction de fiches produits.