La Ville de Mirabel rappelle l’importance de bien disposer de leurs mégots de cigarettes

Enfin le printemps est à nos portes ! Malheureusement, le danger des incendies à l’extérieur est très présent. Le Service de la sécurité incendie de la Ville de Mirabel rappelle aux citoyens l’importance de bien disposer de leurs mégots de cigarettes et de jardiner de façon préventive.

Voici quelques règles de sécurité pour éviter le pire:

Penser à déchiqueter ou à composter l’herbe et les broussailles plutôt que les brûler ;

Éviter de jeter les mégots de cigarettes par les fenêtres de la voiture ;

Éviter les cigarettes, les barbecues et les feux d’artifice en zone sèche ou boisée ;

Penser à tenir son paillis humide.

Les boîtes à fleurs ne sont pas une poubelle

À noter qu’un mégot de cigarette peut se consumer durant plus de 3 heures et une flamme est susceptible d’apparaître durant tout ce temps. Les matériaux que l’on retrouve dans les plates-bandes, les pots de fleurs et les balconnières sont habituellement combustibles et la terre en pot s’assèche plus rapidement que celle du jardin.

Jardiner de façon préventive

Arroser régulièrement les plantes, haies et paillis tout en respectant la réglementation en vigueur ;

Privilégier les pots d’argile, car ils conservent mieux l’humidité et ne sont pas combustibles ;

Entreposer les sacs de terre de rempotage à l’abri des chauds rayons du soleil et à l’écart de tout matériau combustible.

Prévenir les feux de broussailles

Chaque année, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et les pompiers municipaux interviennent sur de nombreux incendies causés par la perte de contrôle d’un brûlage. Avant de brûler les résidus comme l’herbe, les feuilles et les branches mortes, il faut envisager d’autres options telles que les collectes des matières résiduelles.