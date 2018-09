Pour la toute première fois, le Grand PoutineFest débarque à Mirabel avec rien de moins que les poutines les plus exquises du Québec.

Les meilleurs camions de rue seront réunis aux Premiums Outlets: ce n’est pas tous les jours que vous aurez la chance unique de magasiner votre poutine, seulement du 19 au 22 juillet!

Les foodtrucks de Smoking BBQ, Poutine No 800, Smokies, et d’autres seront présents. Ils ont tous mis le paquet afin de proposer des recettes originales et exclusives au festival.

Plusieurs micro-brasseries locales se chargeront quant à elles de bonifier l’offre gourmande sur le site: vous serez à même de constater que l’accord bière-poutine n’a absolument rien à envier au classique accord vin-fromage.

Une expérience unique

Pour éviter d’avoir à faire des choix déchirants, chaque camion de rue offre la possibilité de combiner deux de ses créations dans un même plat. Le meilleur truc à ce jour reste de venir en groupe afin de partager le plus de poutines possible!

L’ambiance est à la fête grâce à la présence de nombreux groupes de musique et DJs en prestation live chaque jour. Ajoutez à tout cela des arcades, et vous obtenez un rendez-vous incontournable pour profiter de l’été.

Redonner à la communauté

En plus de faire voyager la poutine partout en province, la Fondation Le Grand FoodFest, s’engage aussi à redonner aux communautés locales

Les profits du PoutineFest de Mirabel seront versés au Parc Régional Bois de Belle-Rivière, un site enchanteur où profiter de la nature peu importe la saison. Les fourchettes d'or et verres réutilisables en vente sur le site permettront aux visiteurs de consommer bière et poutine tout en donnant à la cause!

À propos du Grand Foodfest

Établies depuis 2015, Les Productions Festco travaillent principalement dans trois domaines clés: alimentation, événementiel et gestion. Avec plus de 25 ans d'expérience dans ces do- maines, les partenaires choisissent une approche plus grande que nature pour assurer le suc- cès de leurs événements. Les Productions Festco organisent en 2018 plusieurs événements sous la bannière Le Grand Foodfest: Le Grand PoutineFest, Le Grand MacFest et Le Grand RibFest, en tournée partout au Québec. Les profits de ces événements sont versés à des causes locales.

Les foodtrucks présents

• Charlie’s Shack

• Greg’s Diner

• Le Smoking BBQ

• Tex Mex Cantina

• Poutine No 800

• Smokie’s