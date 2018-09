Les Cool Kids assurent la première partie de Marc Dupré à Mirabel en fête

Les six membres du groupe Cool Kids feront leur toute première prestation en carrière en première partie du spectacle de Marc Dupré et de ses musiciens à l’occasion de la 28e édition de Mirabel en fête, qui se déroule ce soir, au complexe du Val-d’Espoir, secteur de Saint-Janvier.

Ce nouveau projet musical regroupe des jeunes de grand talent et à l’énergie débordante qui ont pour la plupart participé à la Voix junior et qui sont tous animés par la musique et l’art.

Marc Dupré

Tout de suite après la prestation des Cool Kids, l’auteur-compositeur-interprète Marc Dupré prendra d’assaut la scène et présentera au public mirabellois ses succès dont plusieurs ont trôné au sommet des palmarès québécois tels que Rester forts, Là dans ma tête, Nous sommes les mêmes, Entre deux mondes, Un coup sur mon cœur… ainsi que de grands succès populaires très festifs.

Les Petites tounes

Les Petites tounes seront également de cette 28e édition. Le jeune public sera en effet convié à leur tout récent spectacle intitulé « Les Petites tounes dans l’univers » qu’ils présenteront, à compter de 17 h 30, au centre culturel du complexe du Val-d’Espoir.

De nombreuses activités au programme

Comme par les années passées, d’autres activités composent la programmation de cette 28e édition. C’est ainsi que dès 15 h, le grand public aura accès au site officiel. Il pourra alors fréquenter l’aire de jeux pour enfants, se laisser divertir par des amuseurs publics, un échassier et des clowns et se faire transformer par des maquilleuses qui s’exécuteront au plus grand plaisir des tout-petits.

Le public sera aussi convié à une épluchette de blé d’Inde et invité à admirer un feu d’artifice lancé tout de suite après la prestation de Marc Dupré.

Nourriture et rafraîchissements seront disponibles sur le site à prix populaire. À noter que les appareils photo et les caméras sont interdits durant le spectacle de Marc Dupré de même que les bouteilles de verre, les boissons alcoolisées et les animaux ne seront pas autorisés sur le site.