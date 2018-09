Croupe Evex devient présentateur officiel du festival Chapo

EVEX aide Lanaudière à se construire Groupe EVEX connaît une croissance effrénée dans Lanaudière avec plus d’une trentaine d’immeubles multilogements locatifs déjà construits et une quarantaine de projets en cours. Il est donc tout naturel pour la société immobilière de s’associer aux Productions d’événements KIDZ et à la Ville de Mascouche pour contribuer à l’essor économique et culturel de la région.



«Comme plusieurs municipalités de la Rive-Nord, Mascouche déborde de vitalité et d’énergie! déclare M. Marc-André Bernier, cofondateur de Groupe EVEX. Nous nous émerveillons devant l’épanouissement de la ville et ne pouvons nous réjouir davantage de ce partenariat avec KIDZ et le maire Guillaume Tremblay. Nous comptons construire nos premiers immeubles multilogements à Mascouche dans la prochaine année.»