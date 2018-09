Immigration : tout savoir avant de se lancer

Le Canada est l’un des rares pays à accueillir encore massivement les immigrés. En même temps, son niveau de vie, la nature, le confort et son haut niveau d’industrialisation en font une destination très prisée. C’est le nouvel Eldorado nord-américain ! On vous dit tout pour vous lancer.

Deux services d’immigration

Pour entrer dans le pays au titre de résidents permanents, vous pouvez passer par le gouvernement fédéral et choisir la province qui vous intéresse ou vous adresser directement auprès de la province du Québec qui a le droit de choisir ses propres immigrants. Elle propose d’ailleurs de nombreux services à travers le monde. Sachez que si vous décidez de passer par le Québec, vous aurez quand même la possibilité de choisir une autre province par la suite.

Les démarches

Vous devrez remplir deux questionnaires distincts, mais dont les questions sont similaires. Ils vous interrogent sur votre formation, votre profession, votre âge, les langues que vous parlez… Dans tous les cas, il vaut mieux se renseigner auprès d’un avocat en immigration. Il facilitera vos démarches et pourra éventuellement accélérer un peu les choses.

Les démarches sont assez longues. Pour les Européens, il faut compter 1 an.

Les formalités pour le Canada : à l’issue du questionnaire, vous devrez passer une visite médicale, vous acquitter des frais, fournir les preuves de vos diplômes et un extrait de casier judiciaire. 50 % des candidats sont invités à un entretien à l’ambassade du Canada de leur pays d’origine. Seulement après, vous obtiendrez votre visa de résident permanent.

Les formalités pour le Québec : il faut également prévoir 1 an de délai entre la demande de certificat de sélection et l'entretien auprès du conseiller de la délégation générale du Québec (40 % des candidats y sont conviés).

Notez qu’on vous demandera de posséder une certaine somme d’argent pour subvenir à vos besoins les trois premiers mois. Son montant est différent selon qu’il a été fixé par le gouvernement fédéral ou provincial.

Les travailleurs qualifiés

Le Canada ouvre ses portes prioritairement au titre de résident permanent aux travailleurs qualifiés. Pour savoir si vous êtes candidats, il existe une liste de 500 professions consultable en ligne. Consultez aussi les sites des emplois accessibles directement par les Ordres et associations professionnelles.

Avant toute démarche, mesurez votre capacité d’adaptation à la culture nord-américaine : vous allez quitter votre emploi et votre famille. Toutefois, les Canadiens sont des gens gentils et ouverts, mais votre projet sera long et complexe si vous œuvrez seul.