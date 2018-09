Quelle peinture appliquer sur mon plafond?

Peindre ou repeindre un plafond n’est pas une mince tâche : cela demande un minimum de connaissances afin de choisir la peinture la mieux adaptée à votre pièce et d’appliquer correctement cette dernière. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il ne suffit pas de demander au comptoir de votre centre de rénovation une peinture pour plafond bien ordinaire… Que vous souhaitiez ou pas faire appel aux services d’un entrepreneur en peinture, vous devrez prendre en compte une tonne de variables! Nous vous donnons quelques conseils afin de vous guider dans votre choix de peinture.

Les types de peinture pour le plafond

Il existe deux grandes familles de peinture : la peinture acrylique et la peinture glycéro. La peinture acrylique est certainement la plus populaire puisqu’elle est moins nocive pour la santé et plus facile à appliquer que la seconde, en plus de ne dégager aucune odeur désagréable. Le nettoyage du matériel est aussi plus facile qu’avec une peinture glycéro, laquelle nécessite des solvants : en effet, il suffit de passer vos outils sous un jet d’eau. En revanche, elle est peu ou pas nettoyable une fois appliquée sur les murs, et sa résistance est moindre que celle d’une peinture glycéro, qui est lessivable et idéale pour les pièces plus humides. Quoi qu’il en soit, peu importe le type de peinture que vous choisissez, n’optez pas automatiquement pour le produit le moins cher. Une peinture de bonne qualité facilitera grandement votre travail puisqu’elle risque moins de laisser des traces lors de l’application.

Quelques autres critères à considérer

Votre choix se porte déjà sur l’un des deux types de peinture énoncés ci-haut? Attendez un peu… d’autres critères risquent de vous faire changer d’avis. D’abord, vous devez penser à la finition. Il existe plusieurs finis pour le plafond. En général, il est conseillé d’opter pour une finition mate plutôt que brillante ou satinée, ces deux dernières reflétant la lumière et risquant de faire ressortir les défauts du plafond. Cependant, si vos murs sont recouverts d’une peinture au fini satiné, il est préférable d’opter pour le même fini sur votre plafond. De plus, la plupart des experts vous diront qu’il est toujours plus sûr de peindre votre plafond en blanc : il s’agit d’une valeur sûre. La couleur et le rendu que vous choisirez doivent être les mêmes dans les pièces à aire ouverte.

La pièce que vous choisissez de repeinturer a une incidence sur votre choix final. Ainsi, on n’utilisera pas le même type de peinture ni le même fini dans une salle de séjour et dans une salle de bain, par exemple. Dans les pièces plus humides, ou qui se salissent rapidement (comme la cuisine), il est préférable d’opter pour un fini satiné ou brillant puisque cela permet une meilleure résistance et un nettoyage plus facile.

Et si jamais vous trouvez tout cela trop compliqué, n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un peintre professionnel : les tarifs sont peut-être plus abordables que vous le pensez!