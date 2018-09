Les Jeux FADOQ : le plus grand rassemblement actif des 50 ans et plus

Du 11 au 13 septembre, il y aura beaucoup d’action à Saint-Jérôme. En effet, plus de 1200 personnes âgées de 50 ans et plus, provenant de partout au Québec, participent aux 27es finales provinciales des Jeux FADOQ!

Pour cette 27e édition, c’est la Ville de Saint-Jérôme, dans la belle région des Laurentides, qui accueille les finales provinciales. Une première dans l’histoire des Jeux! Chaque année, plus de 15 000 personnes, de 50 ans et plus, s’inscrivent à leurs Jeux FADOQ régionaux dans l’espoir de représenter leur région lors de la grande finale.

Le coup d’envoi de l’édition 2018 s'est donné le 11 septembre lors de la cérémonie d’ouverture qui se déroulerait au Théâtre Gilles-Vigneault. Les deux jours suivants, les nombreuses équipes ont participé à pas moins de 14 disciplines sur 9 plateaux de compétitions.

Pendant les 27es finales provinciales, un banquet à la saveur des années 70 se tiendra au Centre de quilles Lafontaine Plus (Salle Paul-Tremblay). Les compétiteurs auront même la chance d’assister à une prestation de l’énergique chanteur King Melrose!

Les Jeux FADOQ sont toutefois bien plus que des compétitions. Comme le souligne Maurice Dupont, président du Réseau FADOQ : « Ce grand rassemblement est en parfaite symbiose avec la mission loisir du Réseau. Les jeux démontrent l’importance du vieillissement actif et permettent de briser l’isolement. Ce sont deux principaux ingrédients pour assurer une qualité de vie adéquate. »



À propos du Réseau FADOQ

Avec plus d’un demi-million de membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d’aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu’une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs physiquement et intellectuellement.