7 façons originales de déclarer sa flamme

Vous éprouvez des sentiments d’amour fou que vous n’avez pas encore exprimés à votre partenaire ? Pourquoi ne pas les lui déclarer d’une manière encore plus folle ? Voici quelques idées pour vous inspirer !

1.Organiser un pique-nique

Un pique-nique oui, mais pas n’importe lequel ! Sortez le grand jeu en commandant une bannière aérienne. Elle passera au-dessus de vos têtes à l’heure convenue, le moment où vous lui demanderez de regarder l’avion qui passe. Pas très confidentiel comme déclaration, certes, mais tellement inoubliable ! L’idée est un peu chère, mais réalisable en obtenant un prêt instantané.

2.Convoquer un groupe de musiciens

Pourquoi ne pas privatiser une salle de restaurant et d’y faire venir des musiciens qui joueront le morceau de votre choix pour déclamer votre amour ? Moins chère et moins originale, mais tout aussi romantique, une playlist bien choisie lors d’un dîner en tête-à-tête chez vous !

3.Louer une limousine

Avec ou sans chauffeur, louez une limousine et visitez tous les endroits magiques de la ville. Puis montez à l’oratoire St Joseph, coupez le moteur et susurrez-lui vos trois mots d’amour à l’oreille. N’oubliez pas la bouteille de champagne et les flûtes en cristal !

4.Acheter un encart publicitaire

Achetez un encart publicitaire sur un camion où vous déclarerez votre flamme. Faites-le stationner devant le restaurant où vous aurez invité votre partenaire à dîner. Il le découvrira avec émotion au moment où vous en sortirez.

5.Tourner une vidéo

Mettez-vous en scène pour lire un poème décrivant vos sentiments et postez le film en privé sur son compte Facebook. Ou criez votre amour sur les toits en enregistrant un message audio à diffuser sur la station radio que votre partenaire écoute le matin dans sa voiture.

6.Organisez une activité à couper le souffle

Un moment de partage intense à deux est idéal pour dire je t’aime. Offrez-vous un saut à l’élastique ou un saut en parachute main dans la main pour dévoiler votre amour !

7.Une fin de semaine surprise

Organisez une fin de semaine surprise dans un lieu insolite. Vous avez le choix entre une maison de hobbit si vous êtes un passionné de Tolkien, une bulle sur pilotis pour admirer les étoiles dans le ciel, une yourte ou un tipi douillet !

Déclarer sa flamme s’accompagne souvent de fébrilité, l’occasion d’en faire un moment unique.