Restaurer et entretenir un revêtement extérieur de vinyle

Le revêtement extérieur en vinyle est un matériau qui se retrouve sur beaucoup de maisons. C'est un revêtement accessible, facile à installer et qui se trouve parmi les options les plus abordables. En plus de son prix, ce type de revêtement comporte aussi d'autres avantages, notamment le fait que ce matériau est hydrofuge et que contrairement aux revêtements en bois, il n'est pas sensible aux invasions d'insectes.

Ce matériau est aussi reconnu pour être facile d'entretien. Cependant, après quelques mois et surtout, quelques années, des signes d'usure et d'accumulation de saleté auront tendance à apparaître. Dans cet article, nous allons donc présenter différents conseils pour entretenir et réparer votre parement extérieur en vinyle.

Les produits de nettoyage à prioriser pour le revêtement en vinyle

Pour l'entretien au quotidien, la plupart des taches seront retirées avec un simple mélange d'eau et de savon. Par contre, ce produit ne sera pas toujours efficace lorsque la saleté est très tenace.

Il existe des produits d'entretien et de restauration disponibles dans les petites quincailleries et les grandes surfaces de la rénovation. Certains produits ont des propriétés très spécifiques, notamment le fait de protéger la surface contre les effets de décoloration des rayons UV.

Un des problèmes qui peuvent survenir avec l'installation d'un parement en vinyle, c'est l'accumulation de moisissure sur la surface. Certains des produits disponibles en magasin seront très efficaces pour retirer la moisissure, mais il est aussi possible de fabriquer vos propres produits. Par exemple, un mélange de vinaigre et d'eau (avec des proportions de 30% pour 70%) pourrait s'avérer très efficace.

Pour un problème d'accumulation d'algues et de sel marin, testez un mélange d'eau de javel et d'eau (1 part de javel pour 4 parts d'eau) que vous laisserez reposer pendant environ 10 minutes avant de rincer et frotter la surface.

Est-ce qu'on peut utiliser une machine à pression sur un revêtement en vinyle?

Il est préférable d'éviter l'utilisation d'une machine à pression sur une surface en vinyle car la force du jet pourrait endommager les lattes de vinyle. Si vous décidez d'utiliser une machine à pression, veillez à utiliser des réglages qui créent le moins de puissance.

Est-ce que je peux remplacer une latte de vinyle lorsque celle-ci est abîmée?

Pour certains types de revêtements extérieurs en vinyle, ce type de réparation est possible. Tout dépend du modèle, à savoir s'il est possible de retirer une seule latte ou si l'on doit remplacer une section complète.

Dans tous les cas, c'est un pensez-y bien car il se pourrait que la latte remplacée n'ait pas la même couleur que les autres et que celle-ci ressorte de façon peu harmonieuse. En effet, la teinte et la texture de la nouvelle latte seront probablement très différentes du reste car ils n'auront pas été exposés au soleil et à la saleté.

Si vous décidez de réparer votre parement en vinyle, il est aussi préférable de faire appel aux services d'un entrepreneur spécialisé en revêtement extérieur car ce-dernier pourra vous conseiller et offrir les meilleures techniques afin que le résultat soit plus esthétique.

