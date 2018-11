La Grande Guignolée des médias pour Moisson Laurentides aura lieu le 6 décembre 2018

La plus vaste campagne de collecte de denrées non périssables et de dons en argent de l’année, la Grande Guignolée des médias pour Moisson Laurentides, aura lieu le jeudi 6 décembre 2018. Cet événement aura lieu en simultané dans plusieurs régions du Québec. Moisson Laurentides rappelle que tous les dons en denrées et en argent récoltés sur son territoire, la région des Laurentides et la MRC des Moulins dans Lanaudière, seront remis aux personnes démunies sur ce même territoire, par le biais des 82 organismes accrédités.

Une nouveauté cette année

Il sera possible de faire des dons de cinq dollars en textant le mot-clé « MANGER » au 45678, du 1er au 31 décembre 2018. Cette nouvelle méthode de collecte de dons s’ajoute à la collecte sur rue pour offrir une alternative aux gens qui souhaitent donner, mais qui n’ont pas d’argent comptant sur eux au moment de la collecte. Par contre, Moisson Laurentides rappelle aux gens qui souhaitent donner de cette façon, de ne pas textez au volant de leur voiture.

Moisson Laurentides est aussi très honoré de présenter le nouveau porte-parole de l’événement, Danny Berger, qui succède à Marie-Josée Taillefer. Danny Berger est animateur depuis près de 20 ans à CIME FM La Couleur Musicale des Laurentides, chroniqueur à Info Laurentides et homme d’affaires (et de cœur!) de la région : « Je suis très heureux de m’impliquer pour cet événement. Chaque année, je suis touché par l’élan de solidarité dont font preuve les citoyens. Personne n’est à l’abri de se retrouver dans une situation précaire. Serrons-nous les coudes et soyons généreux encore cette année pour soutenir Moisson Laurentides. » a-t-il affirmé.

« C’est la plus grande campagne de collecte de denrées et de dons en argent de l’année. Les fonds amassés permettront de nourrir des milliers d’adultes et d’enfants de la région. Quand vous donnez 1 dollar, ce sont 17 dollars en valeur d’aliments que nous sommes capable de récupérer et de redistribuer. », rappelle la directrice générale de Moisson Laurentides Annie Bélanger. « Nous comptons sur votre appui et votre générosité. », a-t-elle conclu.

Impliquez-vous en tant que bénévoles et trouvez tous les détails de l’événement sur le site: guignolee.moissonlaurentides.org.

Des initiatives inspirantes

13 novembre : Via Capitale Rive-Nord organise un souper-spaghetti au Restaurant La Foccacia de Saint-Jérôme dont les profits seront versés à Moisson Laurentides. Ils amasseront aussi des dons à l’un des points de collecte sur rue. 17 novembre : PURE Clinique Chiropratique, située à Blainville, tient une journée spéciale « Santé au suivant 2018 » en offrant un examen ou des soins chiropratiques sans frais en échange d’un sac de denrées non périssables. 1er décembre au 4 janvier : Plusieurs grandes bannières de la région collecteront des denrées non périssables et des dons en argent.

3 décembre : Le Buffet des Continents de Saint-Jérôme invite la population à venir profiter de son buffet entre 11 h et 14 h 30 en échange de cinq denrées non périssables. 6 décembre : Plusieurs points de collectes extérieurs sur rue sont prévus dans les villes et municipalités de : Blainville, Boisbriand, Mirabel, Rosemère, Saint-Eustache, Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse. Merci aux automobilistes de redoubler de prudence.

15 décembre : L'Armada de Blainville-Boisbriand, club de la ligue de hockey junior majeur du Québec, invite les spectateurs qui assisteront au match à domicile à apporter des denrées non périssables ou à faire un don en argent. En échange de leur générosité, les spectateurs recevront un billet de participation afin d’avoir la chance de gagner un prix qui sera tiré au hasard au cours de la partie.