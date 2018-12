5 choses que nos parents attendent de nous durant leur vieillesse

La vie est faite d’incertitudes, mais parmi ces incertitudes demeure une certitude : vous allez vieillir! Le temps ne s’arrête pas et viendra un moment où vous observerez des changements au niveau de votre capacité à pratiquer quelques activités ou découvrirez certaines douleurs que vous n’aviez pas auparavant. Il est possible que vos parents soient rendus à cette étape où notre corps ne suit plus notre cœur. Il est donc important de vous questionner sur les soins que vous pouvez apporter à vos parents pour optimiser leur qualité de vie.

Un sentiment de sécurité – Si vos parents vivent seuls, il est possible qu’en vieillissant ils développent certaines insécurités. Les gens plus âgés deviennent plus vulnérables et le besoin de se sentir en sécurité dans leur propre domicile prend plus d’importance. Vous pouvez installer des lumières à détecteurs de mouvements autour de la maison, afin d’éloigner les indésirables. À l’intérieur du domicile, pour pouvoir réagir promptement si un accident survient, vous pouvez faire installer un système d’interphone permettant à vos proches de vous joindre en tout temps ou de vous mettre en contact avec la centrale téléphonique qui pourra intervenir, au besoin. Vous pourriez ajouter à ce système une option complémentaire permettant de détecter les chutes.

Votre aide – Il peut s’agir simplement de venir sortir les poubelles, le jour de leur passage, ou aider avec les repas. L’objectif est de respecter l’indépendance de vos proches tout en leur permettant de ne plus se soucier des tâches les plus complexes. Si vos proches souffrent d’une maladie comme l’Alzheimer, vous pourrez les aider en les stimulant intellectuellement ou encore en leur faisant des rappels pour la prise de médicaments ou simplement pour se nourrir.

Votre présence – Énormément de personnes âgées souffrent d’isolement. Avec le temps, il arrive que nos parents ne soient plus aptes à se déplacer dans leurs lieux de rencontres favoris et donc, ils perdent leur sphère sociale. Vous pouvez faire une grande différence en tout simplement présent pour vos parents. Vous vivez loin? Prenez le temps de les téléphoner, même si ce n’est que cinq minutes par jour.

Le respect de leurs envies et besoins – Ce n’est pas parce qu’ils ont des difficultés avec certaines tâches qu’ils ne sont plus en mesure de s’exprimer sur ce qu’ils ressentent. Il est possible que vos parents aient envie de faire une sortie, ou qu’ils préfèrent tout simplement ne pas sortir. Il est possible qu’ils souhaitent se débrouiller seuls le plus longtemps possible et très important de respecter cette envie de se sentir en confiance et autonome.

Être heureux – Bien qu’il est certain que vos parents seront reconnaissants que vous preniez soin d’eux, n’oubliez pas qu’il peut être difficile pour eux de se voir pris en charge par leurs enfants. Ils souhaitent votre bonheur et ne souhaitent pas se voir devenir des fardeaux pour vous. Vous devez faire attention à ne pas vous surmener à travers les soins de vos parents, votre travail et votre famille. Peut-être qu’un jour viendra où ils vous demanderont de les aider à trouver une résidence pour personnes âgées afin de vous laisser vivre votre vie et qu’ils puissent retrouver une nouvelle sphère sociale.