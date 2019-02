Profitez de la neige abondante et du grand air des Laurentides

SUCREZ-VOUS LE BEC DÈS MAINTENANT

Depuis le 16 février dernier, l’Érablière du versant Avila vous offre un repas typiquement sucré pour toute la famille, de même que des repas végétaliens et végétariens (soirs seulement). Située au pied du versant Avila et à quelques pas des glissades sur tube, l’Érablière vous accueille avec sa tire sur neige dorée et un océan de sirop d’érable. Pour réservation : 450-227-4671 poste 3189



ÉVÉNEMENTS DE LA RELÂCHE

Une multitude d’événements, d’animations et de compétitions auront lieu du 1 au 10 mars prochain sur nos Sommets. Rien de mieux que de siroter un chocolat chaud au coin du feu pour terminer une journée de ski en beauté. Tout le détail des événements sur Sommets.com.



1-3 mars Régionale de bosses, Sommet Saint-Sauveur

2-3 mars Carnaval École de glisse, versant Avila et Sommet Edelweiss

3 mars Tournée Maneige, Sommet Edelweiss

5-7 mars Camp freestyle ski et snow, versant Avila

9 mars Finale des Axis Jr Games, versant Avila

9 mars Méga démo Oberson, versant Avila

9 mars Party Summit Challenge (10 000$ en bourses) au versant Avila

9 mars Journée d’initiation ski ou planche à 5 $, Sommet Edelweiss

9-10 mars Provinciale de bosses, Sommet Gabriel



L’APRÈS-SKI AU T-BAR 70

Rien de mieux que de siroter un petit verre près du feu de foyer et d’admirer la vue exceptionnelle des pistes de ski illuminées en soirée. Profitez aussi des prestations musicales LIVE les dimanches et lundis d’artistes tels que Sulé, Marc Fecteau, Bonnard et Jampack.



OPTIONS D'HÉBERGEMENTS

Une offre impressionnante de lieux d’hébergement vous permet de vivre votre séjour à la montagne selon votre style – à l’hôtel, dans un chalet ou en maisonnettes de bois rond ! Nos partenaires hôteliers Manoir Saint-Sauveur ainsi que l’Hôtel Spa Mont-Gabriel sont situés à proximité des pistes et offrent même des forfaits hébergements et ski.



HORAIRE DES STATIONS

Sommet Saint-Sauveur – Ouvert 7 jours et 7 soirs

versant Avila – Ouvert 7 jours et 7 soirs

Sommet Olympia – Ouvert 7 jours et 2 soirs (vendredi et samedi)

Sommet Morin Heights - Ouvert 7 jours et 2 soirs (vendredi et samedi)

Sommet Gabriel - Ouvert 7 jours et 2 soirs (vendredi et samedi)

Sommet Edeilweiss - Ouvert 7 jours et 7 soirs



Manque-t-il des raisons d’aimer l’hiver ? Les offres et activités abondent ! Vous n’avez qu’à pointer et choisir ! Amusez-vous dans les décors enneigés de la province et visitez les hauts sommets d’émotions !