Le temps des sucres au Parc régional du bois de Belle-Rivières

Le parc régional du bois de Belle-Rivière invite le grand public à prendre part aux activités familiales offertes pour le temps des sucres.

En effet, les dimanches 10, 17, 24 mars prochains ainsi que les 31 et 7 avril de 11h00 à 17h00, le parc vous invite à venir parcourir son érablière ancestrale ainsi que ses six kilomètres de sentiers pédestres. Une fois sur les lieux, vous pourrez accéder à la sucrerie moderne ainsi qu’à la sucrerie d’antan pour y découvrir la technique d’exploitation de l’eau d’érable à la chaudière ainsi qu’à la tubulure pour la confection des produits de l’érable. Vous pourrez ainsi comprendre l’effet de la montée de la sève, la façon d’entailler les érables, la collecte de l’eau, sans oublier les procédés de transformation. Veuillez noter que divers produits de l’érable seront également en vente à la sucrerie d’antan ainsi qu’une dégustation de tire sur neige au coût de 2,50$.

Afin de venir pratiquer vos activités au bois de Belle-Rivière, il faut consulter le site internet www.boisdebelleriviere.com dans la section info conditions ou en composant le (450) 258-4924 avant de vous rendre sur les lieux afin de connaître les conditions du parc. Ces renseignements vous permettront d’être en mesure de mieux planifier votre sortie en fonction des conditions météorologiques.

Le parc régional du bois de Belle-Rivière est situé au 9009 boulevard Arthur-Sauvé Mirabel et est ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 17 h. Le prix d’entrée au parc est de 7.00 $ pour les adultes, de 3.00 $ pour les enfants de 6 à 16 ans, gratuit pour les enfants de 5 ans et moins et 2$ pour les chiens. Les Mirabellois sont les bienvenus gratuitement avec preuve de résidence par adulte.